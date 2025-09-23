Data Engineer till industrikund i Finspång
Job Solution Sweden Consulting AB / Datajobb / Norrköping Visa alla datajobb i Norrköping
2025-09-23
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Job Solution Sweden Consulting AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Nyköping
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en central roll där du får vara med och designa, utveckla och optimera dataplattformar som driver verksamheten framåt? Till vår kund i Finspång söker vi nu en Data Engineer som vill bidra med både teknisk kompetens och samarbetsförmåga i ett engagerat team.
Om uppdraget
Som Data Engineer kommer du att:
Designa, utveckla och underhålla datapipelines och ETL-processer i Snowflake och AWS.
Samarbeta med BI-utvecklare för att leverera backend-lösningar som möter affärskraven.
Implementera best practices för hög datakvalitet, tillförlitlighet och effektivitet.
Leverera kostnadseffektiva lösningar i nära samarbete med verksamhetens intressenter.
Optimera befintliga dataprocesser och föreslå förbättringar för prestanda och kostnadseffektivitet.Publiceringsdatum2025-09-23Profil
Vi söker dig som har:
Minst 4 års erfarenhet inom data engineering.
Djup kunskap i Snowflake och AWS.
Goda kunskaper i SQL, datamodellering och databasedesign.
Förståelse för etablerade metoder och best practices inom området.
Stark analytisk förmåga och problemlösningsförmåga.
Mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga.
Det här är en roll för dig som trivs med att arbeta nära verksamheten, som gillar att hitta smarta lösningar och som vill bidra till en modern och skalbar dataplattform.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Job Solution Sweden Consulting AB
(org.nr 559436-7608), https://www.jobsolution.se/ Jobbnummer
9521878