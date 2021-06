Data Engineer till Ikaros - Wise IT AB - Datajobb i Göteborg

Wise IT AB / Datajobb / Göteborg2021-06-30Ikaros filosofi bygger på nyfikenhet och ständigt lärande. Detta tillsammans med kontinuerlig omvärldsbevakning gör att vi alltid är aktuella och förblir en relevant samarbetspartner och en spännande arbetsplats.Vi är en professionell IT partner med dokumenterad spetskompetens inom tre områden:Arkitektur & utvecklingData & AnalyticsVerksamhet, process & ledarskapVår partnerstruktur skapar delaktighet och engagemang, vilket ger trygghet så både kollegor och kunduppdrag förblir hållbara över tid. Vi äger oss själva och vår egen framtid.Våra konsulter som brinner för Data & Analytics behöver förstärkning. Känner du igen dig i några/något av följande?Containers och orkestrering: Kubernetes, DockerCloud teknologier: AWS, Azure, Google CloudData-hantering: MPP, MongoDB, Parquet, ORC, Kafka, Data Lake, Data Lake HouseCI/CD: GitLab, GitHub, Azure DevOpsProgramspråk: HCL, Python, Scala, JavaScriptMetoder: SAFe, Kanban, Scrum, DataOps, DevOpsVill du bli en del av oss?För att passa in i denna roll tror vi att innehar en högre utbildning inom data eller liknande. Troligtvis har du ett par års erfarenhet där du har arbetat som data engineer och bidragit i olika projekt. Som person tror vi att du innehar ett stort teknikintresse och gillar att utveckla dina kompetenser. Du har lätt för att samarbeta med andra människor och är flexibel i ditt arbete.Ikaros erbjuderGoda förmånerPartnerskap (vi pratar gärna mer om detta under intervju)God företagskultur där vi alla hjälps åt för att nå våra mål och gör roliga aktiviteter tillsammans. Bl.a har vi precovid åkt på en resa varje år, vartannat år resmål till alperna för skidåkning och vartannat år resmål med både stad och strand.Vill du veta mer?I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise IT. Vill du veta mer, kontakta rekryteringskonsult Adam Troedsson på adam.troedsson@wiseit.se alternativt mobil 0735-216506. Då urval och intervjuer sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt.