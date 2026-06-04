Data Engineer inom Azure Databricks
Avaron AB / Elektronikjobb / Stockholm Visa alla elektronikjobb i Stockholm
2026-06-04
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-04Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett nytt team med uppdrag att få ut mer värde av befintlig data. Här får du arbeta nära verksamheten och omsätta affärsbehov till robusta pipelines och användarvänliga dataprodukter på en Azure Databricks-plattform.
Rollen kombinerar teknik, verksamhetsförståelse och struktur. Du är med och bygger lösningar som stödjer rapportering, analys och AI-initiativ, samtidigt som du bidrar till arbetssätt och best practices som kan förvaltas av andra team enligt data mesh-principer. Det här är en spännande möjlighet för dig som vill påverka både den tekniska lösningen och hur dataprodukter utvecklas långsiktigt.
ArbetsuppgifterDu bygger och vidareutvecklar pipelines som omvandlar rådata till strukturerade och användarvänliga dataprodukter.
Du säkerställer hög datakvalitet, spårbarhet och tydlig dokumentation genom hela dataflödet.
Du samarbetar nära verksamheten, analytiker och data scientists för att förstå behov och skapa lösningar för rapportering, analys och AI-initiativ.
Du driver dialog kring affärsfrågor och hjälper till att prioritera utveckling utifrån faktisk nytta.
Du bidrar till arbetssätt, principer och best practices för dataprodukter som kan tas över och förvaltas av andra team över tid.
Du förklarar komplexa datalösningar på ett tydligt och pedagogiskt sätt för olika målgrupper.
KravErfarenhet av att bygga pipelines och dataprodukter i Azure Databricks eller liknande molnplattformar.
God förståelse för modellering, granularitet och historik samt hur detta påverkar analys, rapportering och affärsnytta.
Erfarenhet av att arbeta i tvärfunktionella team och nära verksamheten.
God kommunikativ förmåga.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet av DevOps, CI/CD och data governance.
Erfarenhet av att lämna över lösningar till andra team för långsiktig förvaltning.
Intresse för att coacha och stötta andra i datafrågor.
Erfarenhet av analys kopplad till kundbeteenden, lönsamhet, risk eller operativ effektivitet.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7854919-2037167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9948797