Data analyst sökes!
Perido AB / Marknadsföringsjobb / Södertälje Visa alla marknadsföringsjobb i Södertälje
2026-04-09
Vill du arbeta med data som driver affärsbeslut och utveckling framåt? Trivs du i en roll där analys, problemlösning och insikter står i fokus? Då kan detta vara möjligheten för dig att bidra med värdefulla analyser i en dynamisk och datadriven miljö.Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Vi på Perido söker nu en Data analyst till vår kund, en välkänd aktör inom fordonsindustrin. Du utgår från kontoret beläget i Södertälje.Arbetsuppgifter
I rollen som Data analyst arbetar du med att samla in, analysera och tolka kvantitativa affärsdata för att stödja beslutsfattande, affärsstrategi och verksamhetsutveckling. Du säkerställer datakvalitet, tillämpar statistiska metoder och använder analys- och visualiseringsverktyg för att ta fram rapporter och dashboards. Rollen innebär även att identifiera trender och avvikelser, genomföra undersökningar samt presentera insikter och rekommendationer till olika intressenter.Dina arbetsuppgifter
Samla in, strukturera och analysera data samt tolka resultat
Säkerställa datakvalitet genom datarensning och tester
Ta fram rapporter, analyser och dashboards
Använda BI-verktyg samt statistiska och visualiseringsmetoder
Identifiera trender, mönster och avvikelser i data
Samarbeta med intressenter för att förstå behov och krav
Presentera insikter och rekommendationer
Planera, genomföra och analysera undersökningar (enkäter)
Dina egenskaper
I rollen är det viktigt att vara analytisk och noggrann, med en stark förmåga att se mönster och dra slutsatser från komplex information. Du är strukturerad i ditt arbetssätt och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Vidare är du nyfiken och lösningsorienterad, med ett intresse för att förstå verksamhetens behov och omsätta data till värdefulla insikter. God kommunikativ förmåga är också viktig, då du behöver kunna förklara resultat och rekommendationer på ett tydligt och pedagogiskt sätt.
Låter detta som en spännande tjänst?
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den på engelska redan idag!Kvalifikationer
Utbildning inom IT
Erfarenhet inom PowerBI/PowerApps
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska och engelskaTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag till och med 2026-10-30. Start 2026-05-01.
Vi hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet
Vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet. Hos oss finns en stor variation av uppdrag, där du kan bli anställd direkt hos ett företag eller arbeta som konsult via Perido. Vi är ett av Sveriges största konsultföretag för tjänstemän, vilket ger dig många möjligheter. Som konsult blir du en viktig del av vår organisation och bidrar med din kompetens ute hos våra kunder. Läs mer om oss på Perido: https://perido.se/om-oss/
De flesta frågor eller funderingar kan du hitta svar på under perido.se/vanliga-fragor/. Om du fortfarande inte hittat svaret du söker är du välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
. Ange alltid tjänstens referensnummer 35768 i ämnesraden. Vänligen notera att vi endast tar emot ansökningar på vår hemsida och att vi inte har möjlighet att svara på hur du ligger till i processen eller vilket kundföretaget är om det utelämnats ur annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "35768". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Perido AB
(org.nr 556639-6387), https://perido.se/lediga-jobb/
Torkel Knutssonsgatan 24 (visa karta
)
151 36 SÖDERTÄLJE Jobbnummer
9845839