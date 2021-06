Dansledare för barn 4-8 år HT21 - Halmstad - SSA - Sweden Sports Academy AB - Koreografjobb i Halmstad

Bli en av oss! Jobba som dansledare i Sweden Sport Academy's ledarteam!Star Dance är dansskolan för barn 4-8 år!I din roll som dansledare hos Sweden Sport Academy har du världens roligaste extrajobb. Du inspirerar, leder och ansvarar du för verksamheten Star Dance i Halmstad.Om du är den vi söker till Sweden Sport Academy's ledarteam ska du verkligen älska att träffa barn och ungdomar!Du ska även ha som mål att hela tiden arbeta för att deltagarna ska känna sig 100% nöjda när de går ifrån varje Star Dancepass. Du ska vara den som inspirerar nästa generation till att hitta glädjen och gemenskapen i dans och detta vill vi att du gör på ett lekfullt och roligt men samtidigt ansvarstagande och professionellt sätt.Som person är du trygg och säker i dig själv!Du har gärna gått danslinjen på gymnasiet, jobbat som gruppträningsinstruktör, annan dansutbildning eller liknande. Detta är inget krav för att söka, du kan ändå ha dansat tillräckligt mycket och ha den rätta personligheten.Du kommer på ett engagerat och kul sätt leda och uppmuntra barnen genom flera olika dansstilar, koreografier och dansövningar som är framtagna av Sweden Sport Academy's danspedagoger.Som dansledare hos oss på Sweden Sport Academy får du möjlighet att utveckla dina ledarskapskunskaper samtidigt som du har ett av världens roligaste extrajobb.Inför arbetet hos oss kommer du att gå någon av Sweden Sport Academys ledarutbildningar där vi förutom ledarskap utbildar i vårat specifika koncept. Under terminen blir du även coachad av någon av våra arbetsledare och Ledarcoacher.Ta chansen och sök idag till världens roligaste extrajobb!AnställningsvillkorTimanställningArbetet pågår under 8+6 veckor på höstterminen och 8+6 veckor under vårterminenStart vecka 35, 2021Passen kommer att hållas på vardagar efter kl. 17 och/eller på helgerca 1-4 h/vecka