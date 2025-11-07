Danslärare

LiXha Dance & Event Center AB / Pedagogjobb / Falköping
2025-11-07


LiXha är en dans/sång/show skola i Falköping som är licensierad medlem i Sveriges Dansorganisation.
Vi vänder oss till dansare i olika åldrar och nivåer från 2 år och uppåt.
Till våren 2026 söker vi ytterligare medarbetare som brinner för dansen samt för barn/ungdomar och som vill dela med sig av sina kunskaper. Vuxenpass är också av intresse.
LiXha har idag 11 anställda lärare och ca: 50 dansklasser i veckan
Vi är öppna för alla olika stilar.
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23
E-post: info@lixha.se

Arbetsgivare
LiXha Dance & Event Center AB (org.nr 559352-9315), https://www.lixha.se
Bangatan 6 (visa karta)
521 43  FALKÖPING

Kontakt
Hanna Johansson
hanna@lixha.se
073 - 541 43 01

Jobbnummer
9593345

