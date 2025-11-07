Danslärare

LiXha är en dans/sång/show skola i Falköping som är licensierad medlem i Sveriges Dansorganisation. Vi vänder oss till dansare i olika åldrar och nivåer från 2 år och uppåt. Till våren 2026 söker vi ytterligare medarbetare som brinner för dansen samt för barn/ungdomar och som vill dela med sig av sina kunskaper. Vuxenpass är också av intresse. LiXha har idag 11 anställda lärare och ca: 50 dansklasser i veckan Vi är öppna för alla olika stilar. Lön enligt överenskommelse
Så ansöker du Sista dag att ansöka är 2025-11-23 E-post: info@lixha.se