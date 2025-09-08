Dansktalende kundeservicemedarbejder til Bonnier!
2025-09-08
Som kundeservicemedarbejder hos Bonnier vil du håndtere indkommende kundeopkald fra Bonniers danske marked.
Dine hovedopgaver vil inkludere behandling af fakturaspørgsmål, abonnementsspørgsmål, generel kundeservice samt mersalg af services til eksisterende kunder. Stillingen tilbyder betalt oplæring der både er teoretisk og praktisk, samt forskellige karrieremuligheder i vores internationale virksomhed. Udover din grundløn får du også mulighed for at påvirke din egen løn gennem provision. Kommunikationsfærdigheder, en positiv indstilling og fremragende kundeservice er nøglerne til succes i denne rolle!
Om Concentrix
Concentrix er et outsourcingfirma, hvilket betyder, at vi leverer services til andre virksomheder for at hjælpe dem med at håndtere kundeservice, økonomi og andre forretningsprocesser. Når du bliver en del af Concentrix, bliver du en del af en global virksomhed med over 500.000 kolleger verden over! Som vores kollega i denne rolle vil du være ansat hos Concentrix, men arbejde med Bonnier's kunder.
Det tilbyder vi dig:
Wellness-tilskud på 3500 SEK om året
Overenskomst med Unionen
Mulighed for at udvikle din karriere gennem vores interne karriereprogram
Teambuilding-aktiviteter
En attraktiv, ubegrænset provisionsmodel baseret på præstation
Det vi søger:
Dansk på modersmålsniveau (eller C1) + flydende engelsk
En der kan arbejde fra vores kontor i Helsingborg
Stærke IT-færdigheder
En der er tryg ved at lave mersalg.
Kunde- og resultatorienteret mindset
Ansættelsesdetaljer:
Startdato: Mandag den 6. oktober 2025
Lokation: Concentrix kontor i Helsingborg, Rönnowsgatan 8C
Ansættelsestype: Fuldtid, fastansættelse. Der vil være en prøveperiode på 6 måneder.
Arbejdstid: Mandag-torsdag 09:00-17:00, fredag 09:00-16:00
Løn: Individuel lønfastsættelse + bonusmodel
Location:
Helsingborg, Sweden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Concentrix CVG International Nordic AB
(org.nr 556598-6105) Arbetsplats
Concentrix Sweden AB Kontakt
Erika Pjerne erika.pjerne@concentrix.com 0738132800 Jobbnummer
9498478