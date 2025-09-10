Dansktalende kundeservicemedarbejder til Bonnier!

Concentrix CVG International Nordic AB / Kundservicejobb / Helsingborg
2025-09-10


Visa alla kundservicejobb i Helsingborg, Bjuv, Åstorp, Höganäs, Landskrona eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Concentrix CVG International Nordic AB i Helsingborg, Göteborg, Kalmar, Norrköping eller i hela Sverige

Som kundeservicemedarbejder hos Bonnier vil du håndtere indkommende kundeopkald fra Bonniers danske marked.

Dine hovedopgaver vil inkludere behandling af fakturaspørgsmål, abonnementsspørgsmål, generel kundeservice samt mersalg af services til eksisterende kunder. Stillingen tilbyder betalt oplæring der både er teoretisk og praktisk, samt forskellige karrieremuligheder i vores internationale virksomhed. Udover din grundløn får du også mulighed for at påvirke din egen løn gennem provision. Kommunikationsfærdigheder, en positiv indstilling og fremragende kundeservice er nøglerne til succes i denne rolle!

Om Concentrix
Concentrix er et outsourcingfirma, hvilket betyder, at vi leverer services til andre virksomheder for at hjælpe dem med at håndtere kundeservice, økonomi og andre forretningsprocesser. Når du bliver en del af Concentrix, bliver du en del af en global virksomhed med over 500.000 kolleger verden over! Som vores kollega i denne rolle vil du være ansat hos Concentrix, men arbejde med Bonnier's kunder.

Det tilbyder vi dig:

Wellness-tilskud på 3500 SEK om året

Overenskomst med Unionen

Mulighed for at udvikle din karriere gennem vores interne karriereprogram

Teambuilding-aktiviteter

En attraktiv, ubegrænset provisionsmodel baseret på præstation

Det vi søger:

Dansk på modersmålsniveau (eller C1) + flydende engelsk

En der kan arbejde fra vores kontor i Helsingborg

Stærke IT-færdigheder

En der er tryg ved at lave mersalg.

Kunde- og resultatorienteret mindset

Ansættelsesdetaljer:

Startdato: Mandag den 6. oktober 2025

Lokation: Concentrix kontor i Helsingborg, Rönnowsgatan 8C

Ansættelsestype: Fuldtid, fastansættelse. Der vil være en prøveperiode på 6 måneder.

Arbejdstid: Mandag-torsdag 09:00-17:00, fredag 09:00-16:00

Løn: Individuel lønfastsættelse + bonusmodel
Location:
Helsingborg, Sweden

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Concentrix CVG International Nordic AB (org.nr 556598-6105)

Arbetsplats
Concentrix Sweden AB

Kontakt
Erika Pjerne
erika.pjerne@concentrix.com
0738132800

Jobbnummer
9502804

Prenumerera på jobb från Concentrix CVG International Nordic AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Concentrix CVG International Nordic AB: