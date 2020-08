Dansktalande kundservicestjärna sökes till Maria Nila! - The Workers Of First Impression AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

The Workers Of First Impression AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-08-25Pratar du flytande danska, är en stjärna på det digitala och brinner för kundservice? Är du också intresserad av skönhet, trender och hållbarhet? Då har du kanske hittat ditt drömjobb!Vi söker nämligen en organiserad och kundinriktad dansktalande kollega till vårt nordiska kundserviceteam i centrala Stockholm! Välkommen till ett internationellt framgångsrikt bolag med en familjär miljö och för rätt person finns fina utvecklingsmöjligheter i ett växande företag. Du kommer att vara en värdefull resurs för oss och ansvara för kundsupporten framförallt mot den danska marknaden men rollen innebär även att du kommer arbeta med andra marknader via våra sociala medier och vår webbsida.Det är ett händelserikt bolag att arbeta på där man får utvecklas och chansen att göra så. Det är alltid något nytt som händer och en omväxlande arbetsmiljö. Ett personligt och familjärt team som har väldigt roligt tillsammans." Elin, framtida kollega.Rollen är varierande och innebär att du arbetar både självständigt och i nära kontakt med övriga kollegor. Som Customer Service medarbetare ser vi gärna att du tar egna initiativ, jobbar effektivt och är mycket servicemedveten. Kunskaper i engelska är viktigt då du även kommunicerar med internationella kunder. Arbetet är förlagt på vårt trivsamma Stockholmskontor som är centralt beläget. Du kommer att arbeta nära både marknadsavdelningen och våra säljare samt fungera lite som spindeln i nätet.Ansvarsområden:Primär kontaktperson för den danska kundsupporten samt ingå i det övriga nordiska kundserviceteametHantera mejl och telefonsamtal från kunder och slutkonsumenterSupport på våra olika kanaler på sociala medierOrderhantering2020-08-25Flytande språkkunskaper i danska, svenska och engelska. Språkkunskaper i norska är meriterande men ej kravArbetslivserfarenhet från en liknande roll samt kundkontakter via telefon och mejlDriven och initiativtagande personlighet med struktur och ett öga för detaljerErfarenhet av att arbeta i ett ordersystem är meriterande; gärna inom Magento/PyramidIntresse för skönhetsprodukter och trender samt delar våra värderingar kring djurliv och miljöPraktisk information:Kontrakt: Heltid, provanställning på 6 månader tillämpasStart: OmgåendePlacering: Stockholm, SolnaKollektivavtal: JaArbetstider: Kontorstider mån-fre 08:00-17:00.I den här rekryteringsprocessen samarbetar Maria Nila med The Wofi. Frågor gällande rollen är välkomna till ansvarig rekryterare Tom på 076 213 50 06 eller tom@thewofi.se . Vi kommer att selektera ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas omgående. Vi rekommenderar därför att du visar ditt intresse för rollen redan idag och vi ser fram emot att lära känna just dig!Vi är Maria NilaMaria Nila är inte det vanliga hårvårdsföretaget, en inkluderande familjär kultur flödar igenom organisationen. Våra 100% veganska, grymhetsfria och certifierade produkter är utvecklade med kärlek till djur, natur och ditt hår.Vi har en långsiktig planetbesparande vision genom att kontinuerligt stötta naturskyddsprojekt runtom i världen. För oss är det mycket viktigt att ge tillbaka så vi deltar i välgörenhetsorganisationer för att bevara djur- och växtliv på många olika sätt.Genom att tillhandahålla högkvalitativa veganprodukter gör vi det enkelt för konsumenterna att ta ett steg mot en vänligare värld. Innovation är viktigt för oss och vi strävar ständigt efter att utveckla produkter som passar en vänligare värld.När man väljer Maria Nila väljer konsumenten högkvalitativa, djurvänliga, klimatkompenserade förpackningar och färgbevarande hårprodukter som tillverkas lokalt i Sverige. Med vår erfarenhet i branschen i kombination med vår entusiasm och kreativitet vill vi ge dagens och morgondagens medvetna konsument ett val för framtiden.Besök gärna oss på https://marianila.com/se/ och spana gärna in https://www.youtube.com/watch?v=oFCyeAWBYPg Varaktighet, arbetstidHeltid Heltid, provanställning tillämpasLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-11The Workers Of First Impression AB5333172