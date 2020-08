Dansktalande kundservicemedarbetare till Johnson & Johnson - Hero AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Hero AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2020-08-252020-08-25Johnson & Johnson är ett globalt företag som grundades 1886 och är ett av världens största läkemedelsföretag, koncernen var förra året nummer sex på Forbes lista över världens tio största företag. Koncernen består av drygt 260 bolag i 60 länder och har cirka 126 000 medarbetare. Totalt arbetar cirka 1150 personer inom Johnson & Johnsons verksamheter i Sverige, varav 330 är baserade i det nya fina kontoret i Ulriksdal, som ligger precis intill stationen. Johnson & Johnson är ett riktigt bra bolag som prioriterar att ta ett stort ansvar gentemot sina medarbetare, patienter och samhället, och som ofta rankas högt som en av de bästa arbetsgivarna.Den aktuella tjänsten som dansktalande kundservice och orderhanterare ligger under affärsområdet Medical Devices. De utvecklar sjukvårdsprodukter som medför enklare ingrepp, förkortade operationstider och snabbare rehabilitering. I den här rollen som dansktalande kundservicemedarbetare är du en del utav det danska teamet. Du kommer att kommunicera med dansktalande kirurger, läkare och sjuksköterskor som behöver hjälp för att se till att specifika produkter och instrument levereras inför schemalagda operationer. Du kommer ha ett stort ansvar mot säljarna med att supportera och hjälpa de tillgodose kundens behov. Arbetsuppgifterna kommer bland annat att bestå utav attTa emot och hantera ordrar på mail och telefon ifrån kundFölja upp och säkerhetsställa att den medicinska utrustningen kommer dit den skaBoka returer ifrån kundFör att passa i rollen som dansktalande kundservice och orderhanterare tror vi att du är en person som har arbetat med kundservice eller orderhantering i något eller några år. Du trivs med att arbeta i en ansvarsfull roll med många kontaktytor och där du ges frihet under ansvar. Vi ser att du är kommunikativt lagd samt har förmågan att strukturera upp dina arbetsuppgifter. Vi värdesätter ett handlingskraftigt arbetssätt och en vilja att lära sig nytt. Vi ser vidare att du har god datorvana och lätt för att snabbt sätta dig in i nya affärssystem för att trivas i rollen som kundservice och orderhanterare. Självklart är du flytande danska i tal och skrift.MeriterandeVan med dansk E-CommerceTillträde, omfattning och anställning:Tjänsten är ett konsultuppdrag på initialt 6 månader med stor chans till förlängning eller övertag av kund. Detta innebär att du kommer bli anställd av oss på Hero. Tillträde önskas så snart som möjligt. Johnson & Johnson sitter i fina lokaler i Ulriksdal 1 minuts gångavstånd från pendeltåget.Hur söker du?Vi tar emot ansökningar via vår hemsida där du genom att klicka på knappen "ansök" längst ner i annonsen registrerar ditt cv och personliga brev innehållande en beskrivning av ditt intresse för tjänsten. Vi går igenom ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut. Har du frågor besvaras dessa av rekryteringsansvarig Madelaine Roosmark på madelaine.roosmark@hero.se Vi ser fram emot att läsa din ansökan!We are heart working"Vi på Hero specialiserar oss på personaluthyrning och rekrytering i Stockholm. Bolaget växte fram genom viljan att ta vara på erfarenhet från branschen och att samtidigt bidra i ett större samhällsperspektiv. Det har vi uppnått genom att alltid jobba med hjärtat. För oss betyder det att vi aldrig tummar på kvalitet, att vi är personliga och att vi alltid strävar efter att bygga långsiktiga relationer. Det betyder också att vi är ärliga mot kandidater, konsulter, kunder och oss själva. Det visar sig dagligen vara det roligaste och mest lyckade sättet till framgångsrika samarbeten.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-25Hero AB5332904