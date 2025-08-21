Dansktalande kundservicemedarbetare
2025-08-21
, Lund
, Svalöv
, Lomma
, Eslöv
, Lund
, Kalmar
, Göteborg
, Jönköping
Elify Energy Group är en koncern som driver 13 elhandelsbolag i Norden och vi tillhandahåller el till kunder i både Sverige, Danmark, Norge och Finland.
Att vara en del av Elify Energy Group innebär en fartfylld resa som uppmuntrar till ansvarstagande och såklart att ha kul på jobbet!Dina arbetsuppgifter
Som en del av vårt kundserviceteam kommer du att vara en viktig del av varje kundupplevelse. I rollen som kundservicemedarbetare kommer du främst svara på inkommande samtal och mejl. Fokus i rollen är att leverera hög kundnöjdhet, vilket bidrar till försäljning och effektivitet.
Som en del av teamet kommer du att arbeta med:
Inkommande samtal
Inkommande och utgående mejlhantering
Chatt
Posthantering
Ärendehantering/ Återkopplingsärenden
Fullmaktshantering
Vem är du?
Du har gärna tidigare erfarenhet av kundservice, försäljning eller motsvarande erfarenhet.
Du ska kunna arbeta såväl individuellt som i grupp.
Du behärskar danska, svenska och engelska på en flytande nivå, i både tal och skrift. Om du kan fler språk så är detta meriterande.
Du har en god datorvana.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet i Officepaketet.
Du har tidigare erfarenhet av CRM eller kundsystem.
Kommer jag att få en utbildning?
Alla nyanställda får en internutbildning inom elmarknaden under sin första vecka. Utbildningen är på plats och med full betalning.
Bra att veta:
Under vår rekryteringsprocess så gör vi en bakgrundskontroll på de kandidater som går vidare.Om tjänsten
Arbetstider: Vardagar, 07:30-16:30.
Anställningsvillkor: Vikariat, november - maj 2026.
