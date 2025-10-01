Dam och Herr frisör sökes
Hårtopp Sverige AB / Hälsojobb / Bollnäs Visa alla hälsojobb i Bollnäs
2025-10-01
, Söderhamn
, Ljusdal
, Ockelbo
, Hudiksvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hårtopp Sverige AB i Bollnäs
Salong Hårtopp är ett etablerat ställe och har funnits i 17 år i Bollnäs, centralt. Vi letar just nu efter en erfaren frisör för både dam och herr klippning, samt färgning.
Vi strävar efter kvalitet, bra service och bemötande. Våra kunder är de viktigaste för oss med andra ord. Du är utbildad och pratar Svenska, som är väldigt avgörande för att kommunicera på ett bra sätt.
Det blir lite stressigt ibland eftersom det är ett dropp in ställe, du har en bra och fysisk hälsa och du kommer och möta våra kunder, barn som äldre och av både könen. Du har arbetsmoral och är självgående, eget ansvar och flexibel.
Vi är idag 3 medarbetare och behöver öka med en till. Vi ser framemot din ansökan. Vi har kollektivavtal och lönen sätts efter överenskommelse.
Ansökan skickas till angivna info nedan.
Hälsningar
Rabih Issa
0703407012
Epost : ottoissa@live.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: ottoissa@live.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hårtopp Sverige AB
(org.nr 559009-8835)
Järnvägsgatan 6 (visa karta
)
821 43 BOLLNÄS Jobbnummer
9536155