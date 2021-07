Dals-Ed kommun söker Barnskötare - Dals-Eds Kommun - Barnskötarjobb i Dals-Ed

Dals-Eds Kommun / Barnskötarjobb / Dals-Ed2021-07-07Dals-Eds kommun belägen i det natursköna Dalsland, "Ett Sverige i miniatyr", har cirka 4800 invånare, varav 3000 i tätorten Ed. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som syns i omvärlden och erbjuder utveckling av såväl individ som organisation. Vi värdesätter tillit, trygghet och omtanke. Vår förmåga att skapa trivsel och vara en flexibel organisation avgör hur vi kommer att lyckas i framtiden. Vi erbjuder en väl fungerande service med bra kommunikationer till exempelvis Oslo och Göteborg. För mer information om kommunen, gå in på www.dalsed.se FOKUS-förvaltningen (Fritid Och Kultur Utbildning i Samverkan) ansvarar för barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, elevboende med internat, vuxenutbildning, kulturskola samt fritids- och kulturförvaltning i Dals-Ed. Verksamheterna är av avgörande betydelse för samhällsmedborgarna. Med öppenhet och ansvarskänsla arbetar drygt 300 medarbetare inom FOKUS med stor respekt för sina uppdrag. Korta beslutsvägar och ett gott samarbetsklimat skapar goda förutsättningar för utveckling med kvalitet. Läs mer om våra verksamheter på "Vill du jobba med barn och unga? - Dals-Eds kommun".Kommunens förskoleverksamhet består av tre förskolor i tätorten, de är indelade i två områden som leds av varsin rektor. För dig som är anställd innebär det tillgång av ett nära ledarskap med fokus på såväl din arbetsmiljö som den pedagogiska utvecklingen i förskolan. Förskolans verksamhet i Dals-Eds kommun präglas av en god gemenskap och en samsyn mellan de olika förskolorna. För förskolans planering, dokumentation och information används den digitala lärplattformen Vklass. Förskolepedagogerna äter fria pedagogiska måltider i barngrupp. Våra förskolor arbetar med AKK - kompletterande kommunikation. Kommunen tillhandahåller ytterkläder till förskolans personal.2021-07-07I ditt arbete som barnskötare kommer du att genomföra, utveckla och dokumentera det pedagogiska arbetet såväl enskilt som tillsammans i arbetslaget. På ett professionellt sätt ska du tillsammans med dina kollegor, lägga grunden för barnens lustfyllda utveckling i en stimulerande lärandemiljö.KVALIFIKATIONER:Gymnasial utbildning som barnskötare.Vi söker dig som är engagerad, nyfiken, flexibel och som vill vara med att driva verksamheten tillsammans med ett härligt gäng pedagoger. Som barnskötare har du ett intresse för barns utveckling och lärande, du ser varje barns styrkor och förmågor och värdesätter trygghet och relationer.ANSTÄLLNINGSVILLKOR:Tidsbegränsad anställning t.o.m 211223Tillträde 210816Sysselsättningsgrad 75%Arbetet förlagd till dagÖVRIGT:Vi tillämpar löpande rekrytering i denna rekrytering, innebärande att tillsättande kan ske under ansökningstiden.UPPLYSNINGAR:Anna Hansson, anna.hansson@utb.dalsed.se , Telefonnummer: 0534-19140Fackliga företrädare nås via kommunens växel 0534-19000ANSÖKAN:För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan tillsammans med meritförteckning etc digitalt och inte via e-post eller pappersformat. För att värna din integritet ber vi dig som sökande att undvika skyddsvärda och känsliga personuppgifter i de handlingar som du skickar till oss. Det gäller exempelvis personnummer samt information som kan kopplas till etniskt ursprung, familjesituation, religion, hälsa, politiskt eller fackligt engagemang.Du ansöker via länken *Ansök* senast 210721Välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratLön enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-07-21Dals-Eds kommun5850697