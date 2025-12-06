Dagversamhet för äldre söker undersköterska!
2025-12-06
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Yohanna Care AB i Stockholm
Undersköterska sökes till dagverksamhet i Älvsjö - vill du göra skillnad varje dag?
Vi söker dig som är undersköterska, gärna med erfarenhet från dagverksamhet, äldreboende eller hemtjänst, och som vill vara med och skapa meningsfulla dagar för äldre med demenssjukdom.
Vi är en trivsam dagverksamhet i Älvsjö som erbjuder social stimulans och trygghet för äldre med demens. Genom aktiviteter, promenader, sång och musik, gemensamma måltider och mysiga fikastunder arbetar vi för att stärka välbefinnandet hos våra gäster - samtidigt som vi ger avlastning till anhöriga.
Vem söker vi?
Du är en glad, engagerad och omtänksam undersköterska som tycker om att sprida energi och bidra till en positiv atmosfär. Du har lätt för att samarbeta, är ansvarsfull och trygg i din roll och uppskattar variationen i att arbeta nära människor. Framför allt vill du vara med och förgylla våra äldres dagar.
Vi erbjuder dig:
Ett arbete där du verkligen får tid att möta varje person
En varm och stöttande arbetsgrupp
Meningsfulla och varierade arbetsuppgifter
En arbetsplats där trivsel och glädje är viktigt
Om du vill arbeta i en miljö där du kan skapa trygghet, glädje och gemenskap - då är du den vi söker! Så ansöker du
