Dagtids kock / köksbiträde

2025-08-17
Nu ska tyvärr en av våra heltidsanställda stjärnor flytta till andra sidan jordklotet så tjänsten finns från 22/9, vänligen läs hela annonsen tack (absolut inga spontana besök eller samtal till restaurangen, all första kontakt sker via mail)
( vi är INTE intresserade av bemanningsföretag )
vi söker dig som finner detta av stort intresse, har absolut minimum 3års erfarenhet att jobba i högt tempo med mat, har goda hygien kunskaper och förstår allergier, allergener bra och älskar mat och att jobba med mat i högt tempo..meriterande är absolut om du jobbat med asiatisk mat, sushi, och liknande men inget krav
Restaurang Maka Maka ligger på Kungsholmen och har funnits sen 2013, vi var en av dom första som började med Poke Bowls i Sverige men vi gör även mycket annat oftast med inspiration från Asien och mestadels Japan. både kalla och varma bowls
hos oss jobbar man 07.30-15.30 ca endast vardagar mån-fre, vi håller stängt alla röda dagar, semesterperioden som är obligatorisk är en vecka över jul och nyår, och 4 veckor industrisemestern på sommaren.
vi är ett team på 7 personer och stämning och positivitet värdesätts högt
vi är en populär restaurang och säljer stora volymer Bowls under 3-4h per dag i rekordfart och resterande tid är prepp och städ, alla hjälps åt och jobbar alla positioner, noggrannhet och tempo är otroligt viktigt.
lön är individuell beroende på ålder, erfarenhet, och ansvarsområden men självklart följer
rekommendationerna från kollektivavtal
svenska är en stor fördel
skicka din cv och gärna med bild till: kontakt@makamaka.se
tycker vi att du känns rätt för oss så startar vi med en intervju och ett provpass Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16
E-post: kontakt@makamaka.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Confort Food AB
(org.nr 559031-9892) Jobbnummer
9461619