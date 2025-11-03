Dagredaktör till P4 Värmland
2025-11-03
Sveriges Radios uppdrag är att sända radio i allmänhetens tjänst och vi har 7,4 miljoner lyssnare i veckan. Över hälften av befolkningen tar del av vårt utbud i någon form varje dag. Antingen i direktsänd linjär radio eller on-demand, i FM, på våra egna digitala plattformar eller hos andra aktörer. Vi erbjuder trovärdig kunskap, fördjupning, sällskap och förströelse. Att jobba på Sveriges Radio innebär därför att du, oavsett roll, är en värdefull del i ett viktigt uppdrag.
Sveriges Radio P4 är en rikstäckande radiokanal och är vår i särklass mest lyssnade kanal. Den används av de 25 lokala radiostationer runt om i landet som sänder regionalt. Vi är den snabba och närvarande kanalen som utgår från våra lyssnares vardag och som samtidigt tar med dem över hela Sverige och resten av världen. Vi har också ett beredskapsuppdrag.
Nu söker vi en dagredaktör till P4 Värmland - en inspirerande, orädd, tydlig, lyhörd och initiativtagande arbetsledare
Vi söker dig som brinner för lokal journalistik och vill vara med och fortsätta utveckla P4 Värmland till att vara det självklara navet för nyheter- och aktualiteter såväl som ett underhållande och engagerande sällskap som drivs av att arbeta med nyheter och förstår hur viktigt Sveriges Radio är i folks vardag.
Om tjänsten och ansvarsområden
Tjänsten som dagredaktör på Sveriges Radio P4 Värmland är en tillsvidaretjänst på heltid med start enligt överenskommelse.
Som dagredaktör ska du leda kanalens dagliga nyhetsarbete och för att lyckas med det krävs en stor passion för lokal journalistik och en känsla för vad som engagerar publiken. Du behöver vara bra på att fånga upp både de tunga nyheterna och snackisarna, på att nyhetsvärdera dem och på att coacha dina kollegor till att göra angelägna och engagerande publiceringar av dem - linjärt såväl som on demand. Du behöver också vara snabb och tydlig i din kommunikation med dina kollegor, både de som ligger ute i direktsändning och de som sitter vid desken, för att de lika snabbt och tydligt ska kunna ge publiken senaste nytt på bästa sätt. Är en nyhetsdriven lagspelare med känsla för vad som engagerar.
Som dagredaktör jobbar du här och nu, tillsammans med en planeringsredaktör som jobbar framåt - och ert gemensamma uppdrag är att ge publiken de snabba nyheterna för att sedan vid behov fördjupa dem, lyfta fram människorna bakom och visa på konsekvenser och konstruktiva lösningar. Du är tävlingsinriktad, kan prioritera och är noggrann. Du tror på journalistik som utgår från människor.
Dagredaktören ingår i kanalens ledningsgrupp och är delaktig i och intresserad av att jobba strategiskt med att utveckla kanalen. Som dagredaktör förväntas du också gå in som ansvarig utgivare under perioder varför du bör vara en van publicist
Vi söker dig som har:
- Journalistisk utbildning eller erfarenhet som bedöms som likvärdig är ett krav
- Erfarenhet av arbetsledande roll på en nyhetsredaktion är ett krav
- B-körkort är ett krav
Ansökan och kontaktuppgifter
Frågor om tjänsten: Ola Finell, kanalchef P4 Värmland, ola.finell@sr.se
Frågor om rekryteringen: Marianne Jansson, HR-partner, marianne.jansson@sr.se
Vi ser gärna att du söker jobbet snarast, dock senast 23 november 2025.
