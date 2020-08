Däckskiftare till Däckteam i Boden - Professionals Nord Rekrytering AB - Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) i Boden

Professionals Nord Rekrytering AB / Maskinoperatörsjobb (kemisk/teknisk) / Boden2020-08-26Är du intresserad att arbeta under högsäsongen med däckbyte? Gillar du fysiskt arbete i högt tempo? Då är detta tjänsten för dig, läs vidare så berättar jag mer!Information om tjänstenProfessionals Nord söker för Däckteams räkning däckskiftare. Uppdraget är en del av vår personaluthyrning där du är anställd av Professionals Nord och arbeta som konsult hos Däckteam.Däckteam i Boden är ett sammansvetsat gäng som består av sex erfarna mekaniker som nu under högsäsongen behöver dig till att hjälpa dem att skifta däck. Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp där glädje och skratt genomsyrar dagarna och där du kommer att välkomnas med öppna armar.Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Däckteams önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@professionalsnord.se 2020-08-26Som däckmontör arbetar du i huvudsak med att skifta och montera däck.Vidare kommer du vara behjälplig vid eventuella kundfrågor samt viss hantering av däckhotellet.Exempel på arbetsuppgifter kan vara:DäckbyteLagerhanteringKundkontaktFör att du ska känna dig trygg i din anställning kommer du givetvis att få en introduktion i arbetet.Arbetstiderna är vardagar 07.00-16.30.Vi söker dig somKan arbeta heltid under en kortare tidsbestämd period och har B-körkort. Har du tidigare arbetat inom verkstad eller med däckbyten är det meriterande. Har du ett brinnande intresse för yrket och gillar att meka på fritiden ser vi positivt på det.Vi tror att dina personliga egenskaper är avgörande för hur väl du kommer trivas i rollen hos oss.Vi tror att du är en positiv person som tycker om att arbeta fysiskt i högt tempo. Då du kommer att arbeta i team tillsammans med dina kollegor tycker du om att samarbeta.Du är en person som sprider glädje både till kollegor och kunder.START: I början av oktoberOMFATTNING: HeltidSTAD: BodenURVAL: Sker löpandeSök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på info@professionalsnord.se Information om kundföretagetDäckteam är Sveriges största kedja inom däck och fälg med över hundra anslutna verkstäder över hela Sverige. De bedriver försäljning av däck och fälg mot såväl privatpersoner som företag med tjänstebilsflotta eller transportverksamhet.Vi vet av erfarenhet att du som medarbetare är den viktigaste resursen för företagen. Därför arbetar vi med kvalité och personlig matchning till alla våra tjänster för att hitta rätt jobb för dig. Vi satsar på att skapa och bibehålla arbetstillfällen i Norrland genom personaluthyrning och rekrytering. Hos Professionals Nord finns en gedigen branscherfarenhet och en gemensam vision - För ett starkare Norrland! Läs mer om oss på www.professionalsnord.se. Varaktighet, arbetstidHeltid Tillfälligt arbete, 11 dagar - 3 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-30Professionals Nord Rekrytering AB5333356