Däckskiftare till bilverkstad i Kungsängen - Starfinder AB - Maskinreparatörsjobb i Upplands-Bro

Starfinder AB / Maskinreparatörsjobb / Upplands-Bro2021-04-14Vi söker nu dig som tidigare har jobbat med att skifta däck på bilar. Välkommen till oss!2021-04-14Vi söker duktiga däckmontörer för säsongsarbete som startar under Mars och pågår cirka 1 månad med eventuell förlängning . Du kommer jobba hos en auktoriserad och professionell bilverkstad med moderna lokaler och verktyg. Dina arbetsuppgifter kommer innebära att hjälpa verkstadens kunder med däckbyte från sommardäck till vinterdäck. Det kommer även innebära att köra in och ut bilar ifrån verkstaden samt hämta och lämna däck på lagret. Du kommer att arbeta i Kungsängen utanför Stockholm.Vi söker dig som har jobbat med hjulskifte/däckmontering sedan innan eller har ett privat intresse för bilar. Du har gärna läst fordonstekniska programmet på gymnasiet alternativt "hobbymekat". För att lyckas i rollen krävs att du är arbetsvillig, stresstålig och inte rädd för att arbeta fysiskt. Det här är ett jobb för dig som är självgående och som har ett trevligt sätt gentemot kunder och kollegor.Krav för att du ska vara aktuell för tjänsten är B-körkort och ha god fysik. Har du erfarenhet av montering (kränga av och på fälg) och balansering av däck är det mycket meriterande.Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Arbetstiderna är förlagda under dagtid måndag- fredag. Vi ser gärna att man har Truckkort A-B men är ej ett krav.Detta är en tjänst på heltid, med start under Mars. Uppdraget kommer att pågår cirka 1 månad, och därefter vill vi gärna erbjuda dig vidare arbete inom lager, logistik eller verkstad i den mån det finns uppdrag. Du kommer jobba som uthyrd konsult och få en anställning hos Starfinder samt en konsultchef som finns vid din sida längs vägen och stöttar dig i ditt arbete.Frågor om tjänsten och processen besvaras av Malin Dunder, 0767776762. Intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-09Starfinder AB5690660