Däckskiftare sökes i Vasastan
2025-09-29
Däckgruppen Vasastan söker nya medarbetare till vår verkstad inför säsongen.
Vi söker dig som har erfarenhet som däckskiftare / däckmontör och vill börja jobba i oktober och november, under högsäsongen
Möjlighet till att styra arbetstider är goda.
Finns möjlighet till vidare anställning om man verkligen står ut.
Lön: enl. ök
OB-helger 50%
Däckgruppen Vasastan öppettider:
Vardagar 06-20
Lördag 10-15
Vi ser fram emot att träffa Dig som vill bli en i vårt team!
Väl mött // Andrea Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-29
E-post: rekrytering@dackgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Däckmontör/Däckskiftare".
(org.nr 556940-2521), http://www.dackgruppen.se
Surbrunnsgatan 50 (visa karta
)
113 48 STOCKHOLM Arbetsplats
Däckgruppen Vasastan Jobbnummer
9530976