Däckskiftare/lagerjobb
Pima Bemanning & Rekrytering AB / Montörsjobb / Eskilstuna Visa alla montörsjobb i Eskilstuna
2026-03-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pima Bemanning & Rekrytering AB i Eskilstuna
, Nykvarn
, Södertälje
, Ekerö
, Upplands-Bro
Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Säsongsmedarbetare till verkstad i Eskilstuna
Vi söker nu flera medarbetare till en verkstad i Eskilstuna inför kommande säsong. Rollen innebär att stötta den ordinarie personalen i det dagliga arbetet och bidra till att verksamheten flyter på effektivt under en intensiv period.
Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av att hjälpa till i verkstaden med olika praktiska moment. En stor del av arbetet innebär hantering av däcktvätt där du arbetar med de maskiner som finns på plats. Du ser till att flödet fungerar, att maskinerna alltid är igång och att arbetet rullar på utan avbrott. Viss hjälp vid skifte av däck kan också förekomma.
Upplärning sker på plats, så du behöver inte kunna allt från början - men det är meriterande om du tidigare har arbetat i verkstad eller har en förståelse för hur arbetet och flödet fungerar i en sådan miljö.Profil
Vi söker dig som:
• Har B-körkort även för manuell bil.
• Är noggrann och serviceinriktad
• Trivs med att arbeta i grupp men kan även jobba självständigt
• Är flexibel och kan hantera varierande arbetsuppgifter
• kan tid anpassning och är pålitlig
• Trivs med fysiskt arbete
Det här är ett arbete för dig som gillar ett högt tempo och vill vara en viktig del av teamet under en intensiv säsong.
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan idag! ????Om företaget
Pima Bemanning & Rekrytering AB är ett auktoriserat bemanningsföretag. Våra rekryterare och konsultchefer/chefer har mer än 25 års erfarenhet från att bemanna konsultuppdrag. Vi finns idag med kontor i Södertälje och i Stockholm. Läs mer på Pimabemanning.se Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "147". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pima Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556764-9446), http://www.pimabemanning.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pima Bemanning AB Kontakt
Ingela Stengel-Dahl ingela@pimabemanning.se Jobbnummer
9800299