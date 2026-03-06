Däckskiftare/Bilvårdare till Hertz Arlanda
Att det är människorna som skapar Hertz framgång är ingen hemlighet. Bilarna är grunden i vår verksamhet, men det är medarbetarnas engagemang, kunskap och omtanke som gör oss till det marknadsledande hyrbilsföretaget vi är. Om du vill vara en del av ett familjärt bolag där mobilitetslösningar, socialt ansvarstagande, engagemang för människor och omvärld ligger högt på agendan - så kanske detta är nästa steg för dig!
Till vår station på Arlanda söker vi nu förstärkning till vårt team under däckbytesperioden, som pågår ca 2-3 månader, med goda möjligheter till förlängning. Däckbytet sker i våra egna lokaler, där vi har bil lyft och tillgång till tryckluftspistoler för att skapa ett effektivt däckbyte och ergonomisk arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
• Manuellt B-körkort
• Bilintresse och god fysisk förmåga
• Ett sinne för noggrannhet och är snabbfotad
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av däckskifte
För att trivas hos oss tror vi att du är en person som gillar högt tempo, har ett hjärta för service med fokus på kunden. Du gillar att strukturera, planera och jobba i team med andra. Du är noggrann och känner stor stolthet i att ge bästa kundupplevelse genom att bland annat bidra med välstädade och välskötta bilar. Hos oss är du är en nyckel i hela kedjan, ditt bidrag är viktigt till helhetsupplevelsen.
Vi tror att du är en nyfiken person som blir inspirerad av utmaningar- och kanske har du också ett stort bilintresse. Vana från liknande arbetsuppgifter är meriterande. Klyschan "laget före jaget" passar oförskämt bra in hos oss. Respekt för varandra, trygghet och glädje är grunden i allt vi gör.
Det här är Hertz
Hertz möter människors behov av rörelse med smarta mobilitetslösningar. Vi drivs av omtanke för våra kunder, människor och omvärlden. Vi är ett familjärt företag med det gula hjärtat i allt vi gör och med ett stort samhällsengagemang som bland annat stöttar Maskrosbarn, Childhood och Barncancerfonden. Vi tror på mångfald och vill att vår organisation ska spegla både samhället och våra kunder, där alla medarbetare kallas för Medansvariga.
För oss är flexibilitet gentemot våra kunder mycket viktigt, vi arbetar därför med skiftarbete och dina arbetstider kommer att variera alla veckans dagar. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så välkommen in med din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll kan komma att genomföras på slutkandidater. Ersättning
