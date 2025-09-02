Däckskiftare!

L Gruppen AB / Maskinreparatörsjobb / Kil
2025-09-02


Under däckskiftesäsongen är vi kundernas första val för att snabbt och smidigt få däcken bytta. Vi behöver därför dig som är stark, pålitlig och redo att hugga i - för våra kunder kommer oavsett väder och vind!

Publiceringsdatum
2025-09-02

Dina arbetsuppgifter
Skifta och montera däck på personbilar och andra fordon.
Kontrollera lufttryck och däckens skick.
Säkerställa att kunderna får snabb och trygg service.

Arbetstider: Arbetet sker på dagtid, måndag till fredag. Period: From ca 13 Oktober tills behovet är mättat.

Vi söker dig som
Du är i god fysisk god form och trivs med ett aktivt arbete.
Du är punktlig och ansvarsfull - när du tar ett uppdrag är du alltid på plats.
Du har en positiv inställning och kan arbeta både självständigt och i team.

• Erfarenhet av däckskifte eller liknande arbete är meriterande men inget krav!

Ersättning
Timlön - Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
L Gruppen AB (org.nr 559415-2711), https://www.lgroup.se/

Jobbnummer
9487930

