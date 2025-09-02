Däckskiftare!
, Forshaga
, Karlstad
, Grums
, Hammarö
Visa alla jobb hos L Gruppen AB i Kil
, Karlstad
, Kristinehamn
, Filipstad
, Hagfors
eller i hela Sverige
Under däckskiftesäsongen är vi kundernas första val för att snabbt och smidigt få däcken bytta. Vi behöver därför dig som är stark, pålitlig och redo att hugga i - för våra kunder kommer oavsett väder och vind!Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Skifta och montera däck på personbilar och andra fordon.
Kontrollera lufttryck och däckens skick.
Säkerställa att kunderna får snabb och trygg service.
Arbetstider: Arbetet sker på dagtid, måndag till fredag. Period: From ca 13 Oktober tills behovet är mättat.
Vi söker dig som
Du är i god fysisk god form och trivs med ett aktivt arbete.
Du är punktlig och ansvarsfull - när du tar ett uppdrag är du alltid på plats.
Du har en positiv inställning och kan arbeta både självständigt och i team.
• Erfarenhet av däckskifte eller liknande arbete är meriterande men inget krav! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
