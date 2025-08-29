Däckskiftare
2025-08-29
Vill du arbeta med kundservice och fysiskt arbete i ett härligt team? Vi söker dig som vill bli en viktig del av vårt däckskiftarteam och samtidigt ge våra kunder förstklassig service. Hos oss får du möjligheten att arbeta i en social och engagerad miljö där ingen dag är den andra lik. Du arbetar både med däckbyten och bemöter kunder med professionalism och ett leende.
Om rollen som däckskiftare inom kundserviceI rollen som däckskiftare med fokus på kundservice möter du våra kunder dagligen i samband med säsongsbyten av däck. Du är en viktig ambassadör för vårt företag och ser till att alla kunder får ett smidigt och tryggt besök. Du arbetar praktiskt med däckbyten, kontrollerar och märker upp däck samt hjälper till med övriga uppgifter i verkstaden vid behov. Samtidigt svarar du på frågor, ger vägledning och hanterar tidsbokningar både på plats och över telefon eller mail.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter - Däckskiftare och kundbemötande Utföra däckbyten snabbt och noggrant enligt våra säkerhetsrutiner.
Bemöta och hjälpa våra kunder på ett professionellt och vänligt sätt, både på plats och digitalt.
Hantera kundbokningar och svara på frågor om våra tjänster.
Kontrollera, märka och förvara däck korrekt.
Tillsammans med teamet bidra till ordning och trivsel i verkstaden.
Kvalifikationer och önskad profil - Däckskiftare med kundservicefokus Du har ett serviceinriktat och lösningsorienterat förhållningssätt.
God svenska i tal och skrift krävs, engelska är meriterande.
Erfarenhet av kundservice, verkstad, lager eller liknande arbete är ett plus men inget krav.
B-körkort och grundläggande tekniskt kunnande är meriterande.
Du gillar att arbeta fysiskt och har lätt för att samarbeta med andra.
Du är noggrann, positiv och uppskattar ett högt arbetstempo under däckbytarsäsongen.
Vad vi erbjuder - Kundserviceinriktad däckskiftare Möjlighet till utveckling inom däckservice, kundrelationer och verkstadsarbete.
Arbete i ett engagerat team med god stämning och välkomnande arbetsmiljö.
Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal.
Introduktion och upplärning på plats.
Så ansöker du till tjänsten som däckskiftare inom kundservice
Skicka in din ansökan med CV och ett personligt brev där du berättar varför just du passar som däckskiftare med kundservicefokus. Urval och intervjuer sker löpande - vänta inte med att söka!
Bli en del av vårt engagerade team och bidra till att varje kund får en positiv upplevelse - varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Best Bemanning & Rekrytering i Sverige AB
(org.nr 556786-7352) Arbetsplats
Best Bemanning & Rekrytering AB Kontakt
Filip Andersson Lagebo filip.andersson.lagebo@bestbemanning.nu Jobbnummer
9481743