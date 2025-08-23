Däckmontörer till Kungsbacka!
2025-08-23
Starta din nästa karriär som däckmontör - vi söker nu flera däckmontörer till Kungsbacka med omnejd! Ansök redan idag för att säkra din plats i ett engagerat team inom fordonsbranschen.

Om tjänsten
Som däckmontör kommer du att arbeta med allt inom däckbyte, hjulskifte och förberedelser inför säsongernas däckskiften. Rollen passar dig som trivs med ett rörligt och fartfyllt arbete där kvalitet och kundservice står i fokus. Dina arbetsuppgifter
Däckskifte kopplat till säsong - byta och montera däck på personbilar och lätta transportfordon
Montering, krängning, eventuella punkteringslagningar.
Kontroll av däckens mönsterdjup och slitage
Tvätt och förvaring av hjul och däck
Balanskontroll av hjul
Enklare kontroller av fordonets status, såsom kontroll av bultar och lufttryck Profil
Vi söker dig som är noggrann, arbetsvillig och trivs med ett fysiskt arbete. Du är lösningsorienterad och har lätt för att samarbeta i ett team. God kundservice och effektivitet är grundläggande egenskaper för att lyckas i rollen.
Goda kunskaper i svenska, både tal och skrift
B-körkort är ett krav
Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men inget krav
Du är flexibel och kan arbeta i ett högt tempo, särskilt under säsongerna för däckbyte
Om kundföretagen och arbetsmiljön
Du kommer att arbeta i en modern verkstad med engagerade och inkluderande kollegor. Arbetsmiljön är trygg och teamet värderar samarbete och respekt högt. Här får du möjlighet att utveckla dina tekniska färdigheter och bidra till en hög servicenivå för kunder.
Ansökan & kontakt
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Daniel via mail: daniel.adriansson@fordonsakademin.se
. Vi hanterar ansökningarna löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Om Fordonsakademin - Din partner inom fordonsbranschen
Fordonsakademin är specialister på bemanning och rekrytering till fordonsbranschen. Vi arbetar med att matcha rätt kompetens till rätt bransch i rätt tid. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och bidra till en kompetenshöjning i branschen. Vi är en del av Arenakoncernen med närvaro på över 160 orter i Sverige.
Våra värderingar - Engagemang, professionalism och inkludering
Vi arbetar personligt och engagerat för att ge både kunder och kandidater bästa möjliga upplevelse. Jämställdhet och likabehandling är viktigt för oss och vi ser fram emot din ansökan oavsett kön eller bakgrund. Varmt välkommen till Fordonsakademin!
