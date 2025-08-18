Däckmontörer till kommande däcksäsong!
2025-08-18
Uppskattar du fysiskt arbete, bra kollegor och vill ha ett heltidsjobb under en kortare period? Då har vi jobbet för dig!
Som däckmontör arbetar du, tillsammans med ditt team, inne på verkstadens däckhotell där dina arbetsuppgifter i huvudsak innebär hantering och rengöring av däck samt assistering vid hjulskiften.
Uppdraget är en heltidsanställning och förväntas starta i slutet av september samt pågå i cirka 4-5 veckor med chans till förlängning.
Ordinarie arbetstider är måndag till fredag mellan kl. 07.00-16.00, samt ev. en helgdag under uppdragets period.
DETTA SÖKER VI
Som person är du en lagspelare som har en positiv inställning till arbete och trivs med att arbeta fysiskt. Du drivs av att skapa god stämning på jobbet där du är ansiktet utåt mot både kunder och kollegor samt har en förmåga att arbeta effektivt samtidigt som du är noggrann och kan ta ansvar.
B-körkort.
Truckkort A2 samt tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande, men inget krav.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta team Umeå. Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen in med din ansökan!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
StudentConsulting Kontakt
Lydia Kvist umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9463826