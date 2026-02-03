Däckmontörer till kommande däcksäsong!
2026-02-03
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
Uppskattar du fysiskt arbete, bra kollegor och vill ha ett heltidsjobb under en kortare period? Då har vi jobbet för dig! Vi söker däckmontörer till flera verkstäder runt om i Skellefteå!
Är du på jakt efter ett roligt, fysiskt arbete där du är en viktig del under en av verkstädernas högsäsonger? Som däckmontör arbetar du, tillsammans med ett rutinerat team, inne på verkstadens däckhotell där dina arbetsuppgifter i huvudsak innebär hantering och rengöring av däck samt assistering vid hjulskiften.
Uppdraget är en heltidsanställning under vårens däckperiod och förväntas pågå i cirka 4-6 veckor med chans till förlängning.
Ordinarie arbetstider är måndag till fredag mellan kl. 07.00-16.00, samt ev. någon helg under uppdragets period.
DETTA SÖKER VI
Som person är du en lagspelare som har en positiv inställning till att arbeta och trivs med att arbeta fysiskt. Du drivs av att skapa god stämning på jobbet där du är ansiktet utåt mot både kunder och kollegor samt har en förmåga att arbeta effektivt samtidigt som du är noggrann och kan ta ansvar. Du arbetar emellanåt i ett högt tempo, men alltid med fokus på säkerhet och kvalitet.
Krav:B-körkort.
Truckkort A2 samt tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter är meriterande, men inget krav.
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på lydia.kvist@studentconsulting.com
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen in med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
