Däckmontör / Däckbytare
2025-08-27
Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med däckbyte på personbilar
Tvätta hjul
Lägga på och av däck
Laga punkteringar
För oss är de självklart att du ser ordning och reda som en vana
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vara i god kondition
Tunga och monotona lyft förekommer
Kunna hantera stress då du arbetar i högsäsong
Måste vara social och trevlig
Bra datorvana.
Meriterande är om du har erfarenhet av däckskifte. Eller verkstadsvana. Krav är att du fyllt 18 år och har mycket goda kunskaper i svenska. Samt b-körkort.
Information och kontakt
Detta är en säsongsanställning men för rätt person kan det leda till vidare anställning.
Arbetet är heltid, kl 7-16 mån-fre, men kan bli förskjuten arbetstid i enstaka fall.
Sök snarast då tjänsten kan komma att tillsättas omgående. Start beräknas i slutet av september.
För frågor och mer info kontakta Catrine på 076-649 33 12
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personal är ett auktoriserat och etablerat bemannings- och rekryteringsföretag. Med lokal förankring vill vi hjälpa företag och organisationer med kompetent och välmotiverad personal. Wikan har kontor på 17 orter i Sverige, omsätter ca 450 Msek och har omkring 800 anställda. Läs mer på www.wikan.se
