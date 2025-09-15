Däckarbetare till Norrlands Bil Piteå
2025-09-15
Vi söker nu en däckarbetare till Piteå för perioden 3/10 och en månad framåt. Arbetsuppgifterna innebär att ta in och köra ut däck och tvätta däck. Du behöver inte ha några särskilda erfarenheter utan arbetet lär du dig på plats. Körkort är inget krav. Det här är ett perfekt första jobb för dig som vill komma in på arbetsmarknaden och få in foten i fordonsbranschen. Vi är alltid intresserade av ambitiösa och arbetssamma personer! Så stämmer det här in på dig ska du inte tveka att skicka in en ansökan. Det är enkelt att ansöka till tjänsten, svara på två frågor så kontaktar vi dig. CV och personligt brev är frivilligt . Välkommen in med din ansökan!
Start: Enligt överenskommelse.
För frågor kontakta Reservdelschef Peter Berglund 0911-234061
Norrlands Bil koncernen har ca 380 medarbetare fördelade på sju norrländska orter. Från Skellefteå som sydligaste ort till Kiruna i norr. Koncernen består av fyra bolag med verksamhet inom personbil, tunga fordon, fastighet/administration samt finans. I vår värdegrund trycker vi på kunden i fokus, laganda, ärlighet och personligt engagemang. Vi ser dessa ledord som en viktig kompass på hur vi ska vara och tillsammans nå verksamhetens gemensamma mål. Läs mer om oss här: www.norrlandsbil.se
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
