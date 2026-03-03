Dachser Söker En Speditör
2026-03-03
DACHSER söker en speditör
Är du som person driven, ansvarstagande och strukturerad i ditt arbetssätt? Är du duktig på att samarbeta och bra på att lösa problem? Vill du ha en roll som kombinerar transportplanering, logistik och administration? Om du känner igen dig i beskrivningen kan du vara vår nya kollega! DACHSER Sweden AB är i ständig tillväxt, och vi söker just nu en Speditör till vår Charter-avdelningen i Göteborg.
Jobbet
Som Speditör är du en central funktion som, i nära samarbete med övriga avdelningar, säkerställer att leveranser och upphämtningar lever upp till DACHSERs höga krav på kvalitet och pålitlighet. I rollen på Charter-avdelningen ansvarar du tillsammans med dina kollegor för DACHSERs största kund och arbetar för att säkerställa att våra tjänster håller högsta möjliga kvalitet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Daglig planering av leveranser och upphämtningar inom hela Europa
Arbetar med bokningar från kunder och övriga Dachser kontor
Daglig kontakt med chaufförer, kunder, leverantörer och kollegor
Samarbete med säljavdelningen inom bland annat offertfrågor.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av en liknande roll inom branschen. Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper och vi ser att du är ansvarstagande, samarbetsinriktad och har en god förmåga att planera och strukturera ditt arbete. Vidare är du serviceinriktad, lösningsorienterad och motiveras av att hantera utmaningar för både kundens och verksamhetens bästa.
För att bli framgångsrik i rollen är det viktigt att du trivs med ett högt tempo och varierade arbetsdagar. Du gillar att lösa problem och att pussla ihop lösningar som är bra för både oss och för våra samarbetspartners. Därtill har du god förmåga att planera ditt arbete - och inte minst för att anpassa och prioritera i din planering efter ändrade förutsättningar.
Vad vi erbjuder
Här välkomnas du till ett härligt gäng med hög teamkänsla där du är delaktig och kan påverka resultaten. Du får ett spännande jobb i ett framgångsrikt internationellt företag med stark tillväxt på den svenska marknaden där du får unika möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling.
Som medarbetare hos DACHSER erbjuds du trygga och attraktiva anställningsvillkor samt generösa personalförmåner, såsom friskvårdsbidrag på 5 000 kr, möjlighet till subventionerad lunch och flextid - med mera.
Eftersom vi tycker att mångfald bland medarbetarna är en styrka uppmanar vi alla, oberoende av personlig bakgrund att söka.
Lön efter kvalifikation.
Är du intresserad?
Ytterligare information lämnas av Nenad Gudan på mail nenad.gudan@dachser.com
eller telefon + +46 70 829 21 37.
Rekryteringsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Skicka därför in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2026-03-31.
DACHSER är ett familjeägt företag som erbjuder tjänster inom transportlogistik, lagerhållning och kundanpassade lösningar. Genom ett sömlöst transportnätverk i Europa och övriga världen, kombinerat med fullt integrerade IT-system, säkerställs effektiva och intelligenta logistiklösningar globalt.
Vår filial i Göteborg är ett av fyra platskontor i Sverige. Med cirka 250 kollegor nationellt och omkring 35 000 medarbetare världen över blir du en viktig lokal nyckelperson i en stark global gemenskap.
Läs mer om DACHSER som arbetsplats på www.dachser.se. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dachser Sweden AB
(org.nr 556427-8561), https://www.dachser.se/sv/index Kontakt
Team Leader Charter
Nenad Gudan nenad.gudan@dachser.com 0708292137 Jobbnummer
9775551