Cykelreparatör / Butiksmedarbetare sökes

Din Cykel Borås AB / Maskinreparatörsjobb / Borås
2026-02-18


Cykelreparatör / Butiksmedarbetare sökes
Vi söker en händig och serviceinriktad person till vår cykelbutik. Tjänsten passar dig som har ett stort intresse för cyklar och vill utvecklas inom reparation och försäljning. Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi lär upp rätt person på plats.

Publiceringsdatum
2026-02-18

Dina arbetsuppgifter
Reparation och service av cyklar
Försäljning av cyklar och tillbehör
Kundservice
Kassaarbete
Arbete kan förekomma ensam vissa tider

Kvalifikationer
Intresse för cyklar och teknik
Händig och lösningsorienterad
Positiv och ansvarstagande
Goda kunskaper i svenska (krav)
Rökfri (vi arbetar i en rökfri miljö)

Meriterande:

B-körkort
Erfarenhet av kassavana
Nystartsjobb eller lönebidrag

Anställningsform:

Heltid eller deltid
Helgarbete kan förekomma enligt överenskommelse

Vi söker dig som är engagerad, vill lära dig och tycker om att arbeta både självständigt och i team.

Så ansöker du
Skicka din ansökan via e-post. Bifoga gärna en bild på dig själv i ansökan.
Vi ser fram emot din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: Vd@dincykel.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Din Cykel Borås AB (org.nr 559099-7416)
Skaraborgsvägen 40 (visa karta)
506 30  BORÅS

Jobbnummer
9751110

