Cykelreparatör
Din Cykel Borås AB / Maskinreparatörsjobb / Ulricehamn Visa alla maskinreparatörsjobb i Ulricehamn
2026-07-22
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Vi söker en cykelmekaniker/butikssäljare till Din Cykel Ulricehamn! 🚴
Vill du arbeta med cyklar och ge kunder förstklassig service? Då kanske du är den vi söker!
Din Cykel Borås AB har sedan april öppnat en ny cykelbutik och verkstad i Ulricehamn. Nu söker vi en engagerad medarbetare som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-22Dina arbetsuppgifter
Service och reparation av cyklar.
Montering och justering av nya cyklar.
Försäljning och kundservice i butik.
Kassaarbete.
Hålla ordning i butik och verkstad.
Vi söker dig som:
Har ett stort intresse för cyklar och teknik.
Kan serva, reparera och montera cyklar.
Är social, serviceinriktad och tycker om att möta kunder.
Kan arbeta självständigt och ta eget ansvar.
Har B-körkort.
Talar och skriver flytande svenska.
Bor i Ulricehamn eller i närheten.
Vi erbjuder:
Ett varierande arbete i både butik och verkstad.
Möjlighet att utvecklas tillsammans med ett växande företag.
Ett trevligt arbetsklimat med fokus på kvalitet och service.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation om dig själv. helst en bild på dig också
Vi intervjuar löpande, så vänta inte med din ansökan!
Välkommen till Din Cykel Ulricehamn! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: vd@dincykel.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Din Cykel Borås AB
(org.nr 559099-7416)
bogesundsgatan 1D (visa karta
)
523 30 ULRICEHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Shahab Loniakan Vd@dincykel.se 0707495225 Jobbnummer
10009540