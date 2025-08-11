Cybersäkerhetsingenjör till spännande uppdrag i Malmö/Lund
2025-08-11
Publiceringsdatum2025-08-11Beskrivning
Vi söker cybersäkerhetsingenjörer till ett uppdrag i Malmö där du kommer att arbeta med att säkerställa säkerheten i informationssystem inom farkoster.
I rollen samarbetar du nära IT-arkitekter och systemingenjörsteam för att skydda informationen ombord mot obehörig åtkomst, manipulation och förstörelse. Produkterna består av många system, både egenutvecklade och inköpta, som integreras i en komplex distribuerad miljö.Dina arbetsuppgifter
I rollen identifierar, analyserar och verifierar du säkerhetskrav för informationssystem. Du ger stöd till IT-arkitekter och systemingenjörer i produktutvecklingsprocessen och granskar samt analyserar tekniska säkerhetslösningar. Du genomför informationssäkerhetsanalyser såsom sårbarhetsanalyser och riskhantering, och skapar säkerhetsdokumentation som beskrivningar, instruktioner och policys.Kvalifikationer
Universitetsexamen eller motsvarande erfarenhet inom IT, teknik, mjukvara eller liknande områden
Kunskap och erfarenhet inom cyber-, informations- eller IT-säkerhet
Utmärkta språkkunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
Kunskap och erfarenhet av arbete med informationssäkerhetsstandarder och processer
Erfarenhet av arbete inom produktutvecklingAnställningsvillkor
Plats: Malmö/Lund
Distansarbete: Nej
Sysselsättningsgrad: Heltid (100 %)
Period: 2025-10-01 - 2025-12-31 med möjlighet till förlängning
Om du är redo att ta dig an en roll som cybersäkerhetsingenjör inom informationssäkerhet och bidra till att skydda kritiska system inom farkoster, tveka inte att söka. Så ansöker du
Bifoga CV i Wordformat. CV:t är en viktig del i utvärderingen för denna roll. Det ska tydligt visa att du har den kompetens och erfarenhet som efterfrågas för det aktuella arbetet.
Lycka till, vi ser fram emot din ansökan!
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Enligt överenskommelse Så ansöker du
