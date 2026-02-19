Customer Support Aftermarket Corrpal Systems AB
2026-02-19
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
Corrpal Systems AB
På Corrpal Systems AB bygger vi maskinlinjer för wellpappindustrin som används över hela världen. När våra maskiner är i drift ute hos kund är en fungerande eftermarknad avgörande - och här spelar reservdelshanteringen en nyckelroll.
Nu förstärker vi teamet inom Service & Eftermarknad. Vi söker dig som vill arbeta med kundkontakter, service och reservdelshantering. En viktig roll där du gör skillnad för våra kunder varje dag
Tycker du om struktur, kundkontakt och att vara navet mellan teknik, lager och kund? Då kan detta vara din nästa roll.
Om rollen
Du får en central funktion i organisationen och arbetar nära service, lager, projektledning och inköp. Rollen är både administrativ och kommunikativ och passar dig som gillar ordning, tempo och att lösa kunders behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Ta emot och hantera förfrågningar om reservdelar från kunder, främst via mejl
• Ta fram offerter, orderbekräftelser samt köpa in delar från leverantörer kopplade till order
• Registrera och hantera reservdelsorder samt uppdatera information i vårt affärssystem (Monitor)
• Boka transporter av reservdelar, både nationellt och internationellt
• Hantera leveransrelaterad dokumentation såsom frakthandlingar och tullhandlingar, ibland även kopplat till nya maskinlinjer
• Fakturera kundorder och frakter
Vem vi tror att du är
• Du har minst 2 årserfarenhet av kundservice, orderhantering, reservdelar mot eftermarknaden
• Du trivs i en roll med många kontaktytor och eget ansvar
• Du är strukturerad, noggrann och gillar att arbeta med flera uppgifter parallellt
• Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal och skrift
• Du är van att arbeta i affärssystem och ser systemstöd som en naturlig del av vardagen
Erfarenhet från tillverkningsindustri, tekniska produkter eller internationella leveranser är meriterande - men rätt inställning och vilja att lära är minst lika viktigt.
Varför Corrpal Systems AB?
• Du får en viktig och synlig roll i ett tekniskt bolag med global kundbas
• Hela verksamheten finns samlad i Ystad - nära produktion, lager och teknik
• Korta beslutsvägar och ett prestigelöst samarbete mellan avdelningar
• Ett stabilt bolag i tillväxt där ditt arbete gör verklig skillnad för kunden
Ansökan och rekryteringsprocess
Denna rekrytering genomförs i samarbete med HIREQ. HIREQ ansvarar för annonsering och det inledande urvalet av kandidater. Fysiska intervjuer och den fortsatta delen av rekryteringsprocessen hanteras därefter av Corrpal Systems.
Corrpal Systems AB tillämpar provanställning. Det ser vi som en ömsesidig möjlighet för både dig och arbetsgivaren att i lugn och ro säkerställa att samarbetet känns rätt från båda håll.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7218756-1850940". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hireq AB
(org.nr 556878-4275), https://jobb.hireq.se
SA-Energi (visa karta
)
271 39 YSTAD
