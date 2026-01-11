Customer Support - Malmö
Stena Recycling AB / Kundservicejobb / Malmö Visa alla kundservicejobb i Malmö
2026-01-11
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stena Recycling AB i Malmö
, Tomelilla
, Åstorp
, Kristianstad
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa nya värden i ett bolag som gör skillnad - på riktigt? Till vårt kundserviceteam söker vi nu en kundsupport. Du blir en viktig del av den regionala kundserviceorganisationen där samarbete, glädje och omtanke är ledord.
Om rollen
I din roll som kundsupport skapar du en positiv kundupplevelse genom att vara vårt ansikte utåt gentemot våra kunder och tar ansvar för att lösa kundens behov både kortsiktigt och långsiktigt, med ett hållbart perspektiv.
Du ansvarar för att hantera inkommande ärenden via de kanaler där kunden kontaktar oss och äger ärenden hela vägen och säkerställer en god kundupplevelse. Du arbetar främst i vårt affärssystem och med mail samt telefonen som primära arbetsredskap. Du hjälper kunderna att få en god hantering av sitt avfall samt utvecklar kundens affär genom att arbeta med merservice, se helheten och söka långsiktiga och hållbara lösningar utifrån kundens behov. Du arbetar nära med övriga kollegor på anläggningen och har också tät kontakt med andra medarbetare i bolaget. Kommunikation och samarbete är en viktig del i ditt arbete och i rollen behöver man kunna förstå och se hela flödet i värdekedjan för att vi tillsammans ska uppnå bästa resultat.
Vem är du?
Det viktigaste för oss är din inställning, ditt driv och din vilja att utvecklas. Arbetet förutsätter att du som person är serviceorienterad, arbetar effektivt, är flexibel och tycker att det är roligt att bygga nya relationer samt vårda befintliga. Du har lätt för att kommunicera med personer runt omkring dig, är lyhörd i ditt bemötande samt arbetar aktivt för att skapa en god kundupplevelse.
Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag
Kvalifikationer:
• Några års erfarenhet från kundservice.
• Gymnasieutbildning eller annan motsvarande utbildning.
• Erfarenhet av att ha arbetet med Officepaketet.
• God förmåga att lära sig nya affärssystem.
Om du har erfarenhet av tidigare likvärdigt arbete eller andra erfarenheter som kan bidra att stärka vår kundsupport är detta meriterande.
Om rekryteringsprocessen
Sista ansökningsdatum är 2026-02-06. Vi strävar efter att ha en så rättvis och objektiv rekryteringsprocess som möjligt och vill därför inte ha något personligt brev. I stället ber vi dig att svara på de inledande frågorna i samband med din ansökan. Vi genomför tester, tar referenser och gör en bakgrundskontroll i slutskedet av processen. Vi tillämpar sex månaders provanställning. Här kan du läsa mer om vår rekryteringsprocess.
Har du frågor som inte besvaras av annonsen eller på www.stenarecycling.se
får du gärna höra av dig till rekryterande chef Malin Foldén på malin.folden@stenarecycling.se
.
Om Stena Recycling
Stena Recycling är ett av Sveriges ledande återvinningsbolag och en helhetspartner för att utveckla hållbara cirkulära lösningar inom alla typer av verksamheter. Bolaget ingår i den familjeägda Stena Metallkoncernen och bedriver verksamhet över Europa, med betoning på Sverige och Norden. Våra 1900 medarbetare, fördelat på 90 anläggningar över hela Sverige, återvinner varje år mer än 3,5 miljoner ton uttjänt material från mer än 40 000 kunder inom olika branscher. Genom att hålla resurserna i omlopp spelar Stena Recycling en viktig och central roll i omställningen till en mer cirkulär ekonomi.
Välkommen till en framtidsbransch. Det börjar med dig - och vi lyckas tillsammans!
Vänligen observera att vi på grund av GDPR endast tar emot ansökningar via ansökningsknappen.
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stena Recycling AB
(org.nr 556132-1752) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stena recycling Jobbnummer
9677315