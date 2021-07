Customer success till Freja Partner - Freja Partner AB - Säljarjobb i Göteborg

Freja Partner AB / Säljarjobb / Göteborg2021-07-07Vill du vara med och växa med oss? Freja Partners tillväxtresa fortsätter och nu söker vi en ny engagerad Customer Success som brinner för kundvård och att göra affärer.VAD INNEBÄR ROLLEN?Customer Success är en funktion i säljteamet för att behålla och utveckla en större- och växande kundstock. Syftet med en Customer success är, precis vad namnet antyder, att få kunderna att framgångsrikt nyttja våra tjänster.Din uppgift är att aktivera kunder med våra tjänster, ta emot och fördela juridiska frågor/ärenden och följa upp kund efter slutfört ärende, bygga relation med kunden och jobba med merförsäljning.Du kommer ingå i vårt säljteam som består av både säljare och customer success och tillsammans med dem jobba nära våra kunder och vara en naturlig brygga mellan kund och våra jurister.Arbetet som customer success är en roll med högt tempo och mycket kundkontakt per telefon och via möten, främst digitala- men även fysiska möten.Rollen innefattar även stötta upp säljare med mötesbokning och andra administrativa uppgifter för att tillsammans skapa ett effektivare säljteam.Rollen innebär stor frihet under ansvar där du själv skapar relationer med kunder och affärer utifrån din egen aktivitet. Du jobbar mot tydliga mål som löpande rapporteras och följs upp.Vårt kontor ligger i Mölndal/Göteborg och våra kunder återfinns in hela landet med majoriteten här i Göteborgsregionen. Rollen innebär därför både digitala- och fysiska möten.VEM SÖKER VI? / FÖR ATT LYCKAS I TJÄNSTENHos oss på Freja Partner är kundnöjdhet och relationsbyggandet en viktig del i arbetet och vi ställer höga krav på ansvarstagande. Utöver det tror vi att du passar i rollen om du:Är skicklig på att bygga-, bevara-, och utveckla kundrelationerHar en bra kommunikativ förmågaÄlskar att göra affärer och en tävlingsmänniskaÄr ansvarstagandeSer möjligheter och är en lösningsorienterad person.Du kan arbeta självständigtÄr duktig på att prioritera din tid och ditt arbete.Erfarenhet av försäljning eller juridisk kunskap är meriterande men inte ett krav.Känner du igen dig i ovan kan du vara nästa stjärna hos oss som hjälper till att utveckla kundupplevelsen för våra kunder.VAD ERBJUDER FREJA PARTNER AB DIG?Som en del av ett snabbväxande företag kan du förvänta dig en arbetsplats i ständig utveckling. Du får möjlighet att vara med på en tillväxtresa där vi utvecklar och bygger Freja Partner vidare.Vi tror att en del i att växa bolaget är att individerna hos oss växer som personer. Därför kan du förvänta dig ett högt tempo, många bollar i luften och ambitiösa kollegor som ställer krav men som också stöttar- och uppmanar dig till att utmana dig själv.KORT OM FREJA PARTNER ABFreja Partner är en Juristbyrå som arbetar med affärsjuridik på ett nytt sätt. Genom en ny affärsmodell där kostnadskontroll och transparens i kombination med digitalisering gör vi det möjligt för alla företag att få professionell juridisk stöttning.Alla företag stöter på juridiska utmaningar men tyvärr är steget att kontakta en Juristbyrå stort. Vi vill se oss som den naturliga partnern att vända sig till - för alla företag. Våra ledord är TRYGGHET, TRANSPARENS och TILLGÄNGLIGHET. Den känslan förmedlar vi till våra kunder.Vill du läsa mer om oss eller få en känsla för vilka vi är? Kolla in oss på:vår hemsida, www.frejapartner.se eller Youtube, https://www.youtube.com/watch?v=63F9a3rfxAg 2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-06Freja Partner ABVallgatan 2241116 Göteborg5852967