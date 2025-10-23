Customer Success Specialist
Addcomply AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-10-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addcomply AB i Jönköping
Vill du vara länken mellan våra kunder och produktutvecklingen och skapa verklig kundnytta i ett snabbväxande SaaS-bolag?
Vi söker en engagerad, tekniskt vass och affärsdriven Customer Success Specialist som bygger starka relationer, driver adoption och som brinner för att omsätta kundernas feedback till konkreta produktförbättringar.Publiceringsdatum2025-10-23Om företaget
Vi är ett innovativt techbolag som utvecklar och levererar en marknadsledande SaaS-lösning inom AI-compliance. Våra kunder är allt från SME-bolag till multinationella koncerner - alla med höga krav på kvalitet, säkerhet och service.
Med kontor i Stockholm, Jönköping, Oskarshamn och Växjö erbjuder vi flexibilitet, nära samarbete och en företagskultur präglad av innovation, kundfokus och lärande.
Din roll - bryggan mellan kund och utveckling
Som Customer Success Specialist säkerställer du att våra kunder får maximalt värde av vår SaaS-lösning. Du arbetar proaktivt genom hela kundresan och översätter kundernas behov, problem och feedback till tydliga krav och prioriteringar i nära samarbete med vårt eget utvecklingsteam.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Onboarding: Planera och leda onboarding av nya kunder med manualer, utbildningar, workshops och videoproduktion för att driva produktadoption.
Teknisk kundnära rådgivning: Förstå kundernas tekniska krav gällande integrationer m.m.
Feedback Roadmap: Omvandla insikter från kundmöten och usage-data till välformulerade behov, user stories och acceptanskriterier. Samarbeta tätt med produktteamet och utvecklingsteamet kring prioritering och planering.
Kvalitet & testning: Medverka i löpande testning/QA och validera lösningar mot kundcase.
Skalbarhet i kundresan: Ta fram manualer, korta instruktionsvideor och process för automatiserad onboarding. Sätta upp och förbättra processer, t.ex. ticketing och CSM-arbetsflöden.
Uppföljning: Följ upp KPI:er (adoption, NPS/CSAT, churnrisk, expansion) och genomför åtgärder vid risk- och möjlighetslägen.
Tillväxt & samarbete: Identifiera merförsäljningsmöjligheter tillsammans med sälj - baserat på tydliga värdecase.
Andra potentiella ansvarsområden beroende på kompetens:
Key Account Management för utvalda kunder.
Förarbete inför mässor/event och ev. deltagande.
Vem är du?
Du är kommunikativ, analytisk och trivs i gränslandet teknik-affär. Du gillar att göra det komplexa begripligt och får energi av att se kundinsikter bli till produkt som används.
Vi ser gärna att du har:
Universitetsutbildning inom Computer Engineering eller Data Science/Datavetenskap.
Erfarenhet från Customer Success eller produktnära roller i SaaS-miljö.
Stark förmåga att förstå tekniska produkter (API:er, dataflöden, integrationer) och omsätta dem till kundnytta.
Vana att arbeta med krav, user stories, acceptanskriterier.
Exceptionellt god förmåga att kommunicera i både tal och skrift, på svenska och engelska.
Erfarenhet av CRM- eller CS-verktyg är ett plus.
Erfarenhet av compliance/reglerade miljöer, teknisk QA eller produktledning.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett växande bolag
Möjlighet att jobba hybrid mot något av våra kontor i Stockholm, Jönköping, Oskarshamn eller Växjö.
Kompetenta och engagerade kollegor med stark teamkänsla
Flexibla arbetstider och stort förtroende
Goda utvecklings- och karriärvägar inom bolaget
Låter det som rätt nästa steg för dig?
Skicka en kort video till oss där du presenterar dig! Videon ska vara filmad i en tagning (dvs. inte vara redigerad, klippt eller tillagda ljudeffekter) och vara max 4 min lång. Videon (t.ex. länk till olistad video på YouTube) skickas tillsammans med CV till hello@addcomply.com
.
Sök redan idag - vi intervjuar löpande!
Frågor? Mejla gärna emeli.olaison@addcomply.com
Till annonsörer och rekryteringsbolag: Vi avser inte ta in extern rekryteringshjälp i denna process och undanber oss sådana kontakter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-06
E-post: hello@addcomply.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addcomply AB
(org.nr 559495-7960), https://addcomply.com/
Gjuterigatan 9 (visa karta
)
553 18 JÖNKÖPING Jobbnummer
9571910