Customer Success Officer till Anyfin - The Workers Of First Impression AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos The Workers Of First Impression AB

The Workers Of First Impression AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-06-29Nu finns en unik möjlighet för dig som motiveras av en snabb lärokurva, goda utvecklingsmöjligheter och att tillsammans med erfarna kollegor få vara med och bygga ett bolag från grunden. Anyfin söker en person som vill vara med och bidra till en fantastisk kundupplevelse och därigenom hjälpa kunder att minska höga räntor och dolda avgifter - läs mer om Anyfins tjänster på deras ( https://anyfin.com/sv_SE/om). Detta är en chans för dig att få accelerera och utveckla din karriär på ett framgångsrikt fintech-bolag där du inspireras av ambitiösa och drivna kollegor och samtidigt får hjälpa människor.2021-06-29Vi är på jakt efter dig som vill vara med och bidra till en fantastisk kundupplevelse inom ett ambitiöst team med målet att bli låntagarens bästa vän och att hjälp svenskarna till en bättre finansiell hälsa. Som Customer Success Officer kommer du vara en del av Customer Success teamet för Sverige och byggandet av Anyfin där du jobbar i direktkontakt med kunderna. Du arbetar främst med två områden, 1) Analysera och utvärdera komplicerade kreditansökningar samt hjälp till att utveckla kreditavdelningen och automatisering, 2) integrera med kunder via mejl, chatt och telefon för att dem bästa möjliga upplevelsen. På sikt kommer du även få jobba med andra varierande uppgifter.Passande profilFlytande kunskaper i svenska och engelska, god kommunikationsförmågaErfarenhet inom både kredithantering, ekonomistudier eller ekonomirelaterade uppgifterErfarenhet av kundserviceSer ändlösa möjligheter - vi tror att allt kan bli gjort vilket även du bör göraVi erbjuder digMöjligheten att vara med och bygga ett fintech-bolag från grundenVara en del av ett nära, familjärt team med sociala och vänliga kollegor, med entreprenöriell anda som du kan bolla tankar med och göra verklighet av dina idéer. Även ett företag som sätter högt värde i varje anställd och gör mycket för att uppnå hög trivsel - många som jobbar i teamet idag har varit med sedan start.Friskvårdsbidrag 3000 kr/årCentralt kontor mitt i Stockholm CityMöjligheten till en brant lärokurva med utvecklingsmöjligheterPraktisktArbetstider varierar mellan måndag - fredag 8-22, lördag 10-16 och söndag 10-18. Du jobbar mestadels mellan 8-17, delvis kvällar och ungefär var 6e helg (i utbyte mot långledigt fredag-måndag helgen därpå)Start: Augusti/september 2021Plats: Stockholm CityLåter det här som ett utvecklande, spännande och roligt jobb som passar dig? Tveka då inte att visa ditt intresse för tjänsten redan idag då selektering och intervjuer kommer ske löpande. I den här rekryteringsprocessen samarbetar Cision med The Wofi ( http://www.thewofi.se/). Frågor välkomnas till ansvarig rekryterare Tom på 076 213 5006 eller tom@thewofi.se . Vi ser fram emot att lära känna just dig! Kundservice KundtjänstVaraktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare, provanställning tillämpasLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-12-11The Workers Of First Impression AB5836898