Vi söker en driven och resultatinriktad Customer Success Manager som vill bidra till att stärka våra kundrelationer och driva affärstillväxt!
Om rollen
I denna roll ansvarar du för en egen kundportfölj bestående av cirka 100-200 kunder, med det övergripande målet att säkerställa en kundlojalitet på minst 80 procent. Du har det fulla ansvaret för att bygga, vårda och utveckla långsiktiga kundrelationer genom ett strukturerat, proaktivt och affärsorienterat arbetssätt. Arbetet omfattar hela kundresan - från implementering och onboarding till löpande uppföljning, behovsanalys och förlängning av avtal. En central del i rollen är att identifiera nya affärsmöjligheter hos befintliga kunder, driva merförsäljning och säkerställa att varje kund får maximalt värde av våra lösningar. Du arbetar datadrivet och följer upp resultat genom tydliga nyckeltal kopplade till kundnöjdhet, retention och intäktsutveckling. Rollen är tydligt säljfokuserad och kräver både strategisk förståelse och en hög operativ närvaro. Du trivs i en miljö med högt tempo, där du förväntas prioritera, agera snabbt och alltid ha affären i fokus.
Vi söker dig som:
Har 3-4 års erfarenhet av uppsökande B2B-försäljning eller minst 3 års erfarenhet av en liknande roll inom Customer Success, Account Management eller Key Account Management
Är affärsdriven och van vid att arbeta mot tydliga mål
Har en stark kommunikativ förmåga och lätt att bygga långsiktiga relationer
Trivs i en miljö med högt tempo och stort eget ansvar
Är analytisk, strukturerad och har ett tydligt resultatfokus
Vi erbjuder:
En roll med stort ansvar och möjlighet att påverka
Ett tydligt prestationsbaserat arbetssätt med fokus på resultat och utveckling
En företagskultur som präglas av engagemang, samarbete och affärsdriv
Möjlighet att utvecklas inom en organisation i tillväxt
