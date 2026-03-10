Customer Service Support Operator at Siemens
2026-03-10
I den här rollen blir du en viktig länk mellan kund, interna funktioner och våra fältteam. Du arbetar med serviceärenden från start till mål och ser till att våra kunder får snabb och korrekt support. I ett team med både teknisk och administrativ kompetens kommer du att bidra till hög kvalitet i serviceprocessen och utvecklingen av våra arbetssätt.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter
Ta emot och registrera serviceärenden samt ge support via telefon och e-post
* Koordinera och planera serviceuppdrag
* Hantera dokumentation, serviceavtal och uppföljning
* Offerera reservdelar, produkter och servicetjänster
* Stötta tekniker med administration och resursplanering
* Följa upp ärenden och säkerställa att åtgärder genomförs enligt avtal
* Medverka i förbättringsarbete av processer och rutiner
Den vi söker
Vi söker dig som har ett genuint intresse för service och som trivs i en roll där du kombinerar kundkontakt, teknik och administration. Du är trygg i att ta ansvar och har lätt för att skapa struktur även när många uppgifter sker samtidigt.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Gymnasial eller eftergymnasial utbildning inom elteknik eller motsvarande
* Erfarenhet av administrativt arbete, kundsupport eller servicekoordinering
* God förståelse för tekniska miljöer, gärna inom elkraft, automation eller industri
* Förmåga att arbeta strukturerat och lösningsorienterat
* Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska
* Van att arbeta i affärssystem och administrativa IT-verktyg
Meriterande:
Erfarenhet från energibranschen eller serviceorganisationer
* Kunskap om elkraftssystem, transformatorer, ställverk eller reläskyddPubliceringsdatum2026-03-10Dina personliga egenskaper
Vi tror att du är:
• Serviceinriktad och relationsskapande
* Noggrann och ansvarstagande
* Snabb i analys och problemlösning
* En lagspelare med förmåga att arbeta självständigt
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Vår unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan hjälpa verksamheter att växa och samtidigt erbjuda långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Vi finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb.
Evenemangsgatan 21
169 65 STOCKHOLM
Engelundavägen 13
Håkan Kempel Hakan.Kempel@jeffersonwells.se +46730211833
9789011