Customer Service Representative/Kundservicemedarbetare - Hemfrid i Sverige AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Hemfrid i Sverige AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-04-06Hemfrids tillväxtresa fortsätter och nu söker vi flera Kundservicemedarbetare till vårt härliga huvudkontor i Stockholm!2021-04-06I rollen som Kundservicemedarbetare arbetar du med att skapa den mest omtänksamma kundupplevelsen i relationen till våra potentiella och befintliga kunder. Du tillhör avdelningen för Kundrelationer som ansvarar för kundservice och är "first line support" för alla kundfrågor både via mail, chatt, sociala medier och telefon.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att hjälpa befintliga och nya kunder vid frågor och synpunkter. Du har ett stort ansvar för att säkerställa hög kundnöjdhet och arbetar i varje moment med att hitta de bästa lösningarna och överträffa kundens förväntningar. Du är en del av ett team med samma arbetsuppgifter och du samarbetar dagligen med kolleger i hela företaget.På Hemfrid blickar vi alltid framåt, mot nya destinationer och mål. Under kommande åren kommer vår Kundserviceavdelning växa och vi söker därför dig som vill vara en del av vår tillväxt och som trivs i en bransch och verksamhet under ständig förändring.Du kommer bl.a. arbeta med:Kundservice - Leverera branschens bästa kundupplevelseHjälpa intressenter/kunder vid frågor och synpunkterBesvara e-mail, inkommande samtal samt konversationer i sociala medier och chattInbokning, ombokning och avbokning av uppdragLöpande merförsäljning av Hemfrids tjänster som fönsterputs, storstädning, utökning av abonnemang etcNära och löpande samarbete med syskonavdelningen InnesäljAdministativa kundärenden som: - Hantera pauser och av- och ombokningar från kunderBesvara betalnings- och fakturafrågorUppdatering och upplägg av kund- och företagskortAvtalsändringar, städuppläggHantera eventuella skade-, missnöje- och reklamationsärendenAvslut med målet att behålla kundenBeröm och feedbackVi letar efter dig somFör oss är din personlighet viktigast - vi söker dig som är kundfokuserad, kommunikativ och lösningsfokuserad. Du trivs i en roll där snabb support och leverans förväntas, och får energi av att nå mål och leverera service i världsklass. Då du kommer ha många kontaktytor, såväl externt som internt, tror vi att du är en stark relationsbyggare och samarbetsfokuserad. För dig är det där "lilla extra" en självklarhet!Utöver detta ser vi att du:Har god erfarenhet från service och kundbemötandeHögt meriterande om du tidigare har arbetat som kundservicemedarbetarePratar och skriver flytande svenska samt engelskaHar god data- samt systemvanaVi erbjuderHos oss får du stor möjlighet att utvecklas i en organisation som har stor trovärdighet på marknaden. I rollen som Kundservicemedarbetare räknar vi med att du vill bidra med dina idéer och förbättringstänk för att ytterligare stärka Hemfrid marknadsposition.Hemfrid har dessutom utsetts till ett av 2021-års Karriärföretag och kvalat in som Mäster Gasell. Självfallet har vi kollektivavtal, personalrabatter, olika förmåner och individuell lönesättning.Övrig informationTjänsten är heltidsanställning (100%). Vår kundrelationsavdelning är bemannad vardagar 06 - 19 samt lördagar 09 - 18 och du behöver kunna arbeta dessa tider. Arbetet förläggs på Hemfrids huvudkontor på Rosenlundsgatan 13, Stockholm.Har du kommit såhär långt? Då kanske denna tjänst låter som något för dig? Välkommen att skicka in din ansökan via vårt ansökningsformulär nedan. Vi tillämpar löpande tillsättning och önskar tillsätta tjänsten så snart vi har möjlighet.För att kunna göra en så rättvis och objektiv bedömning som möjligt använder vi oss av urvalstester i denna rekrytering. Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Jessica Magnusson, HR-specialist: jessica.magnusson@hemfrid.se Om HemfridHemfrid startades 1996 av Monica Lindstedt. Sedan dess har vi varit en pionjär på marknaden och idag är vi över 2 200 medarbetare som hjälper våra kunder att göra livet enklare. Vi underlättar vardagen med tjänster som städning, trädgårdshjälp, flytt, enklare hantverk, återvinning och mycket annat. Hemfrid är också en viktig samhällsaktör och integrationsmotor då många av våra anställda får sitt första jobb i Sverige hos oss. Läs gärna mer på vår hemsida: www.hemfrid.se Välkommen till Hemfrid!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-06Hemfrid i Sverige AB5672789