Customer Satisfaction Administrator till multiinternationellt bo - i Value Your Talent Sweden AB

i Value Your Talent Sweden AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-01-15Vi söker dig med erfarenhet av service och administration som vill jobba på ett multiinternationellt företag inom hemelektronik och media!I rollen som Customer Satisfaction Administrator (CSA) hanterar du operativa processer som täcker alla områden som garantier, reservdelar, returer och spårningar, samt support och eskalerade ärenden mellan återförsäljare/servicecenter. I rollen har du extern kontakt med distributörer, återförsäljare och servicecenter. Intern kontakt med orderavdelningar, ekonomi, försäljning och logistik.Dina ansvarsområdenHantera komplexa garanti- och returärenden, samt eventuella utredningar mot servicecenterSupportera partners med logistisk gällande komponenterModifiera masterdata i SAP som är relaterade till tjänstepartnersSkapa och analysera data som är relaterade till garanti- och returprocesserHantera försändelselager mot servicecenter och distributörerStöd våra återförsäljare och servicecenter genom olika kanalerProcessutveckling i tätt samarbete med alla kontaktytor för att minimera antalet fordringar, snabba på processer och sänka kostnaderÖvervaka det dagliga arbetet för garantiadministration hos outsourcade partnerDenna arbetsbeskrivning sammanfattar de viktigaste aspekterna av jobbet, men omfattar inte alla de arbetsuppgifter som kan uppstå.Passande profilErfarenhet av liknande arbetsuppgifter är starkt meriterande. Annars tror vi att du jobbat med administration/service sedan innan, helst inom hemelektronikAvklarad gymnasial utbildning. Gärna inom teknik/elektronik/administrationAvancerade färdigheter i ExcelErfarenhet av arbete i SAPFlytande i engelska och svenskaSom person tror vi att du är serviceminded och alltid ville erbjuda bra service mot slutkunden. Du är en lagspelare, problemlösare, analytisks och professionellt lagd, har god kommunikationsförmåga och kan även jobba självständigt. Till sist tror vi att det är viktigt att du är flexibel!PraktisktKontrakt: Konsultavtal via The Wofi, start ASAP - april 2023 (chans till förlängning)Plats: KistaOmfattning: HeltidLön: timbaserad månadslönSom konsult hos The Wofi får du en anställning med avtalsenliga villkor med allt vad det innebär gällande sjukfrånvaro, lön, semester, pension osv. Du tilldelas också en ansvarig mentor på The Wofi som är tillgänglig under hela avtalsperioden för att säkerställa att du trivs på arbetet samt agera bollplank och rådgivare vid behov.Frågor är välkomna till ansvarig rekryterare Tom på tom@thewofi.se . Selektering av ansökningar och intervjuer sker löpande så missa inte chansen att söka tjänsten redan idag!Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-01-15Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-07-04i Value Your Talent Sweden AB5526482