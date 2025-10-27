Customer Operations Agent till Blocket
Charlie AB / Kundservicejobb / Stockholm
2025-10-27
Bakom varje lyckad affär på Blocket finns människor som gör skillnad. Nu söker vi dig som brinner för kundservice och vill bli en del av ett litet men starkt B2B-team som sätter kundens upplevelse i fokus. Hos Blocket får du arbeta i en miljö som präglas av omtanke, samarbete och ständig utveckling.
Sedan starten 1996 har Blocket vuxit till att bli den största marknadsplatsen för köp och sälj i Sverige, med framgångsrika affärsområden som Blocket Jobb, Blocket Bostad och Blocket Fordon. Det här är en chans att bli en del av en innovativ och engagerad organisation. Blocket är en del av Vend Marketplaces (tidigare Schibsted Marketplaces), tillsammans med flera nordiska systerbolag som alla arbetar för att skapa hållbara och trygga digitala marknadsplatser.
Om tjänsten: Som Customer Operations Agent kommer du att vara en nyckelperson i Blockets B2B-supportteam. Du hjälper butikskunder med frågor kring tekniska problem, fakturor och andra ärenden via chatt och mejl. Rollen är bred och kräver att du trivs med att ha många kontaktpunkter, både internt och externt.
Du samarbetar tätt med team inom Tech, Produkt och Sälj, vilket gör det viktigt att du är både social, nyfiken och lösningsorienterad. Detta är en mer tekniskt inriktad supportroll, med fokus på felsökning och problemlösning. Du kommer arbeta i flera olika systemmiljöer, och din insats är avgörande för att butikskunderna ska få en smidig och professionell upplevelse.
Dina arbetsuppgifter: Hantera B2B-ärenden via chatt och mejl
Felsöka och lösa tekniska problem i olika system
Hantera frågor kring fakturor och ekonomiska flöden
Samarbeta internt med teamen inom Tech, Produkt och Sälj
Vi söker dig som: Har erfarenhet från kundsupport eller administrativ support
Är noggrann och van att följa etablerade processer
Har god datorvana och intresse för teknik
Är social, kommunikativ och lösningsorienterad
Trivs i ett högt tempo och att samarbeta
Har mycket god svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande om du också har: Erfarenhet från B2B-support
Förståelse för ekonomiska flöden (faktura, inkasso)
Grundläggande kunskap om tekniska uppsättningar (API, import/export)
Vana att jobba i CRM-system eller liknade miljöer
Blocket erbjuder en modern arbetsmiljö med stark lagkänsla och stora möjligheter att växa. Du får arbeta i ett litet men engagerat team där samarbete, humor och prestigelöshet är självklara delar av vardagen. Du anställs på heltid, jobbar måndag-fredag 8-17 och utgår från Blockets kontor centralt i Stockholm. Ersättning
