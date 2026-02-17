Customer Development Manager till AktivBo
Vill du arbeta i en strategisk och kundnära roll där du får kombinera analys, affärsutveckling och relationsskapande? Som Customer Development Manager på AktivBo får du ett övergripande ansvar för att utveckla affären hos bolagets kunder - med fokus på affärsnytta och kundvärde. Bli en del av ett innovativt kunskaps- och plattformsbolag i tillväxt!
Om AktivBo
Sedan 1991 har AktivBo erbjudit en plattform med visionen att bidra till konkreta och mätbara förbättringar för hyresgäster och ge ett omfattande stöd till fastighetsbolagen i deras arbete. Genom att använda kundundersökningar, datadriven analys och insiktsfulla åtgärder hjälper de fastighetsbolagen att fatta mer informerade beslut och främja deras kundfokus och kundnöjdhet.
Idag samarbetar AktivBo med mer än 500 fastighetsbolag i över 20 länder. Med ett kunddrivet arbetssätt sätter AktivBo hyresgästerna i fokus och flyttar fokus från fastighet till kund vilket skapar en framgångsrik servicekultur som ger värde på kort och lång sikt. Förutom huvudkontor i Stockholm har de även ett kontor i Hamburg, Tyskland.
Om rollen som Customer Development Manager
Som Customer Development Manager ingår du i ett team om 11 erfarna kollegor och spelar en nyckelroll i att utveckla och stärka relationen med företagets befintliga kunder. I rollen har du ett strategiskt och kommersiellt helhetsansvar för en egen kundportfölj. Du agerar rådgivare och affärspartner till seniora beslutsfattare hos fastighetsbolag och hjälper dem att få ut maximalt värde av AktivBos digitala analysplattform.
Rollen innebär en stor grad av autonomi och förväntar sig att du självständigt prioriterar, driver och utvecklar din affär med ett tydligt resultatfokus.
I rollen ingår att:
Utveckla och stärka kundrelationer genom löpande dialog och konsultativ rådgivning.
Identifiera tillväxtmöjligheter inom din kundportfölj genom att erbjuda nya lösningar, uppgraderingar eller tilläggstjänster som kan skapa mervärde för dina kunder
Genom workshops och presentationer hjälpa dina kunder att tolka resultat från undersökningar samt hjälper kunderna i arbetet med att sätta upp strukturer för förbättringsabetet
Agera intern kravställare och strategisk röst för kunden i dialog med produkt, utveckling och marknad för att kontinuerligt förbättra och utveckla AktivBos erbjudande.
Om dig
Vi söker dig som har en dokumenterad förmåga att driva komplexa kunddialoger och skapa affärsvärde i konsultativa roller. Du är analytiskt skarp, affärsorienterad och trygg i dialog med seniora beslutsfattare.
Du kombinerar strategisk höjd med operativ genomförandekraft och trivs i en miljö där tempo, kvalitet och affärsresultat är centralt. Du har en naturlig förmåga att ta på dig ledartröjan både externt och internt.
Viktigt för tjänsten är:
Akademisk utbildning inom exempelvis ekonomi, affärsutveckling eller annat relevant område
Mycket stark erfarenhet av kundnära och strategiskt arbete inom exempelvis projektledning eller affärsutveckling
Att du är en mycket förtroendeingivande relationsskapare som motiveras av nöjda kunder och genuint värdeskapande
Tidigare erfarenheter av personalansvar eller som Team Lead anses starkt meriterande
Flytande i svenska och engelska i både tal och skrift; Ytterligare kunskaper i tyska ses som starkt meriterande
Tidigare erfarenhet av snabbrörliga entreprenöriella miljöer ses som meriterande
Vad AktivBo erbjuder dig:
Du blir en del av ett engagerat team med stark laganda och kunskapsdelning i fokus
En strategisk och affärsnära roll med stort mandat och tydlig påverkan
Möjligheten att vara en del av ett framåtlutat techbolag i stark tillväxt
Ett kreativt och utvecklingsinriktat arbetsklimat där dina idéer gör skillnad
