Curator till konstutställning
2025-10-23
Vi söker en erfaren och konstnärligt driven curator som får huvudansvaret för att utveckla och genomföra Museum Anna Nordlanders samtidskonstutställning i SARA kulturhus våren 2027.
Med utgångspunkt i Museum Anna Nordlanders uppdrag av att vara en mötesplats för samtidskonst och identitets- och genusfrågor skapar du en utställning som tar avstamp i den samtid som vi befinner oss i och bidrar till att stärka MAN:s position som en samtida och relevant konstinstitution lokalt, regionalt och nationellt.
Uppdraget innebär att du får arbeta både strategiskt och operativt med hela utställningsprocessen - från idé till färdig utställning - i linje med MAN:s uppdrag och konstnärliga profil. Utställningen är ett centralt projekt för MAN:s verksamhet under 2027 och vi söker därför en person som kan ta ett stort ansvar och arbeta självständigt i nära dialog med museets team.
Är du redo att forma framtiden tillsammans med oss?
Vi söker dig som arbetar inom samtidskonsten, med erfarenhet av att producera utställningar, har ett brett konstnärligt nätverk och förmågan att både arbeta självständigt och bygga starka samarbeten. Du har förståelse för utställningsrummets tekniska och rumsliga förutsättningar. Du är konstkunnig, nyfiken och modig i dina konstnärliga val. Som person är du ansvarstagande, lösningsorienterad, prestigelös och har god kommunikationsförmåga.Publiceringsdatum2025-10-23Kvalifikationer
Minst tre års erfarenhet av att curatera samtidskonstutställningar med hög konstnärlig kvalitet och dokumenterad erfarenhet av att ta idéer hela vägen till färdig utställning.
Högskoleutbildning inom konst och eller curatoriella studier, alternativt motsvarande kvalificerad arbetslivserfarenhet.
Trivs med att arbeta självständigt men också i dialog med andra konstnärer, tekniker och kollegor
Meriterande om du har examen från konsthögskola eller universitet med konstnärlig inriktning samt erfarenhet av att arbeta med genusfrågor och normkritiska perspektiv.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och genomförbarhet av ansökt utställningsidé inom ramen för MAN:s uppdrag.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 14 december 2025.
Ansökan skickas till ansokan@skellefteamuseum.se
.
I ansökan bifogar du personligt brev, CV och portfolio samt konkret utställningsidé.
Utställningsidén ska innehålla en konceptbeskrivning och projektplan samt en idé om den visuella gestaltningen (max 5000 tecken).
Intervjuer kommer att hållas med valda kandidater där idé och tekniska förutsättningar fördjupas. Beslut fattas utifrån utställningsidéns konstnärliga kvalitet, genomförbarhet och hur väl idén ligger i linje med MAN:s uppdrag och budget.
Utställningsidén är jurybedömd och jurymedlemmarna deltar i urval, intervju och beslut. Juryn består av personer med stor insikt i konstlivet i norr och som har djup kunskap när det gäller konst och konstutställningar, samt av representant från Museum Anna Nordlander som är uppdragsgivaren.
Praktisk information
Omfattning: Cirka 4 månaders heltidsarbete, fördelat över perioden mars 2026 till maj 2027.
Plats: Sara Kulturhus i Skellefteå. Fysisk närvaro krävs under uppbyggnad och nedmontering.
Ersättning: Enligt överenskommelse
Formalia: Uppdragstagaren ska ha F-skattsedel och vara momsregistrerad.
Kontaktpersoner
Anna-Lena Lundmark, Museum Anna Nordlander, 070-293 88 07
Katarina Åman, rekryterande chef: 070-827 20 61
Anna Lindfors, facklig representant DIK: 073-030 80 58
Museum Anna Nordlander (MAN) är ett levande museum i ständig rörelse. Vi är nyfikna, experimentella och orädda - och tar oss an både svåra och aktuella frågor med öppenhet. Vår verksamhet bygger på dialog, mångfald och publikens delaktighet. Vi verkar på flera platser, bland annat Sara kulturhus och Nordanå i Skellefteå, där vi skapar mötesplatser för konstnärer, skribenter, musiker, dansare, studenter och alla som vill möta samtidskonst. Sedan mitten av 1990-talet har vi haft en banbrytande roll i att synliggöra kvinnliga konstnärers historier i samlingen och problematiserat kring begrepp som genus, identitet och normer. Vårt program kombinerar internationell medverkan med lokala frågor och bidrar till att utveckla samtidskonstens förutsättningar i hela Region Västerbotten. MAN är en del av Skellefteå museum. Så ansöker du
