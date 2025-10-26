Croupier Gävleborg
2025-10-26
Vill du arbeta med underhållning, service och spel?
Då har vi jobbet för dig!
FC Casino AB söker nu fler glada, sociala och drivna medarbetare till vårt fantastiska team i Gävleborg!
Som croupier/dealer är du en viktig del av upplevelsen för våra gäster. Du leder spel som Black Jack, Roulette eller Poker - alltid med fokus på service, show och säkerhet. Det handlar om att skapa en stämning där våra gäster känner sig välkomna, underhållna och trygga.
Du kommer främst att arbeta på våra spelplatser Bilagan i Gävle och 8-Ball i Sandviken.
Vi lär dig allt du behöver!
Ingen tidigare erfarenhet krävs - vi står för en kostnadsfri grundutbildning där du får lära dig både spelteknik och kundbemötande.
För dig som vill utvecklas vidare erbjuder vi vidareutbildningar inom fler speltyper, även dessa helt kostnadsfria.
Arbetstider och lön
Arbetstider: Kvällar och helger
Lön: Grundlön 168 kr/timme + provision
Extra ersättning ges för erfarenhet och fler spelkompetenser.
Vem är du?
Social, positiv och trivs med att stå i centrum
Snabbtänkt, ansvarstagande och en lagspelare
Flexibel och kan arbeta kvällar och helger
Meriterande med körkort och bil (arbete på annan ort kan förekomma)
Erfarenhet från liknande bransch är ett plus
Om FC Casino AB
FC Casino AB grundades i Borlänge år 2000 och har sedan dess vuxit stadigt under mer än 20 år.
Idag finns vi på flera orter i Mellansverige och fortsätter att utveckla både våra koncept och medarbetare.
Vi vill vara en arbetsgivare där människor trivs, utvecklas och känner delaktighet, och vår vision är att ligga i framkant inom innovation och service i casinobranschen.
Vill du bli en del av vår resa?
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Har du tidigare erfarenhet från restaurangkasino eller turneringspoker och vill ta ett större ansvar?
Märk då ansökan med "Chefscroupier Sandviken" - annars endast "Croupier Sandviken". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: hr@fccasino.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Croupier Gävleborg". Arbetsgivare Fc Casino AB
(org.nr 556891-9715) Arbetsplats
Restauranger i Gävleborg Kontakt
Tillfällig, distrikschef
Kajsa Kedzierski 073-7083037 Jobbnummer
9574550