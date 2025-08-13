CRM Ansvarig
Randstad AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2025-08-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Randstad AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-13Dina arbetsuppgifter
Hjälp oss boosta vår kundresa! Är du en datadriven relationsbyggare med passion för kundupplevelser, automation och affärsresultat? Vill du arbeta med ett av världens mest snabbväxande energidrycksmärken? Då är det dags att ta nästa steg - hos oss på Celsius!
Celsius är mer än bara en energidryck - vi är en rörelse. Med vår starka närvaro i fitnessvärlden och vår kompromisslösa energi är vi på en mission att inspirera människor till att Live Fit. Vi växer snabbt - globalt och lokalt - och nu söker vi en CRM Ansvarig som vill vara med och ta vår kundresa till nästa nivå.
Som CRM Ansvarig på Celsius får du nyckelrollen i att bygga upp, driva och optimera vår CRM-strategi. Du ansvarar för hela kundlivscykeln - från första kontakt till lojal ambassadör - och ser till att vi alltid ligger steget före.
Vad vi erbjuder
Hos Celsius får du en chans att göra skillnad - på riktigt. Vi är ett tight team med högt tempo, stor frihet och ännu större ambitioner. Du kommer in i en tid där mycket är möjligt och din roll kommer ha direkt påverkan på vår fortsatta tillväxtresa. Vi värdesätter samarbete och nya idéer, och du får möjlighet att forma din roll och växa med oss.
Låter det som du? Skicka gärna in din ansökan! I den här rekryteringen samarbetar Celsius med Randstad. Vid frågor kontakta gärna ansvarig rekryterare Hanna Wide på hanna.wide@randstad.se
. Vi ser fram emot att höra från dig!
Ansvarsområden
Du kommer bland annat att:
Utveckla vår CRM-strategi med tydliga KPI:er och affärsmål
Hantera och vidareutveckla våra CRM-system (ex. Salesforce)
Säkerställa korrekt och användbar kunddata
Segmentera målgrupper och driva datadrivna beslut
Skapa och optimera automatiserade kampanjer och lojalitetsprogram
Samla in och agera på kundfeedback för att lyfta kundupplevelsen
Samarbeta med sälj, marknad, IT och andra team för en sömlös kundresa
Vara kravställare och superuser för CRM-verktyg och processerKvalifikationer
Vi ser gärna att du har:
Några års erfarenhet av CRM-arbete i en liknande roll
Goda kunskaper i CRM-verktyg som Argus eller liknande
Goda kunskaper i Microsoft Excel, Office - program (Word, Outlook, PowerPoint)
Erfarenhet av att bygga automatiserade kundresor och kampanjer
Förmåga att analysera data och omsätta insikter i konkreta åtgärder
Stark kommunikativ förmåga och vana att arbeta tvärfunktionellt
Ett brinnande intresse för varumärkesutveckling och kundupplevelse
Bonus om du också:
Älskar energi, fitness och snabbväxande miljöer
Vem vi tror att du är:
Du är en strateg som älskar att nörda ner dig i data - men du förstår också kraften i storytelling och kundrelationer. Du är både en doer och en tänkare, med ett öga för detaljer och ett sinne för affären. Om företaget
Celsius Sweden AB
Celsius grundades i USA 2004. Celsius är den ursprungliga funktionella energidrycken för aktiva människor i Norden och världen. Den lanserades för första gången i Sverige 2009 - vilket blev en enorm framgång som förvandlade den svenska kategorin funktionella drycker och energidrycker. med stor framgång på dagligvaru-, service-, fackhandeln samt gym. Celsius är, och har alltid varit helt vegansk och innehåller bara naturliga smak-och färgämnen. Celsius innehåller sju olika vitaminer och därtill grönt te, ingefära, guarana och koffein.
• Verksamma i 20 år
• 15 länder
• ca 500 medarbetare (Cirka 60 i Sverige)
• 10 Miljarder i omsättning globalt per år Ersättning
Monthly Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718) Arbetsplats
Celsius Sweden AB Jobbnummer
9456677