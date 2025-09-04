Credit Specialist & Support
Telenor Sverige AB / Kundservicejobb / Karlskrona Visa alla kundservicejobb i Karlskrona
2025-09-04
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Telenor Sverige AB i Karlskrona
, Tingsryd
, Nybro
, Kalmar
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Hos oss är karriären din. Här får du möjlighet att styra den i riktningen du drömmer om och samtidigt vara delaktig i tekniska innovationer som idag knappt ens finns i fantasin. Innovationer som vi vet kommer rita om kartan för hur vi kommunicerar med varandra och lever våra uppkopplade liv i framtiden. Letar du efter en arbetsplats där du får vara med och bidra till det viktigaste som finns - relationerna människor emellan? Välkommen till oss på Telenor.
Nu letar vi efter dig som vill bli Credit Specialist & Support i vårt SME Support- team.
Så kommer du göra skillnad med oss
Som Credit Specialist & Support tillhör du vårt SME Support och är med och driver samt koordinerar arbetet för att vi ska kunna erbjuda marknadens bästa säljsupport till små och medelstora företag (SME) inom Telenor. Vi är engagerade och gör alltid vårt yttersta för att hjälpa våra säljkanaler med support för att maximera deras förmåga att sälja Telenors produkter och tjänster.
I rollen kommer du agera säljsupport med fokus på manuell kreditbedömning och ta beslut på förfrågningar utifrån Telenors riktlinjer och rutiner. Du samlar in och analyserar bakgrundsinformation för beslut i kreditärenden och ansvarar för att utbilda kollegor inom kreditbedömning.
I rollen arbetar du bland annat med:
* Hantering av manuella kreditbedömningar och beslutsfattande utifrån Telenors riktlinjer
* Fungera som SPOC för frågor kring kreditprocesser och samarbeta med Finance
* Stötta interna och externa säljkanaler via telefon och mejl
* Ansvara för mer komplexa kreditärenden, samt säkerställa att våra SLA uppfylls
* Vara stöd och kunskapsresurs för kollegor i frågor kopplade till våra tjänster och leveranser
Är du den vi söker?
Vi behöver dig som är på tårna! Du har en genuin vilja att lära och utvecklas så att vi kan möta kunders ständigt föränderliga behov - idag och imorgon.
Vi behöver dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö. Du har en god analytisk förmåga och kan fatta välgrundade beslut i komplexa situationer. Du är kommunikativ, strukturerad och har en stark känsla för service och kundnöjdhet.
Vi ser gärna att du har:
* Erfarenhet av kundservice, kreditbedömning eller administrativt arbete inom ekonomi
* Tidigare erfarenhet från säljsupport eller liknande roller, gärna inom B2B
* Vana att arbeta med SLA-uppföljning och kvalitetsmål
* Goda systemkunskaper och förmåga att uttrycka dig väl på både svenska och engelska
Det viktigaste är din vilja att utvecklas tillsammans med oss och bidra till att våra kunder får en trygg, smidig och professionell upplevelse.
Vårt löfte till dig
Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar.
Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum.
Vi ger plats för livet. Arbeta hemifrån två dagar i veckan om du vill, så länge dina arbetsuppgifter gör det möjligt. Resten av tiden skapar vi magi tillsammans på kontoret. Två give-me-a-break-days per år ger en extra paus och flexibla arbetstider hjälper dig att balansera jobbet och livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. Vi avsätter 40 timmar om året för att du ska kunna fördjupa dig, utforska nya områden och växa i din roll. Genom Telenor Academy och andra lärandeinitiativ får du verktygen och friheten att forma din egen karriär. När du vill vidare väntar möjligheter i hela Norden.
Sök till oss idag
Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag.
Om du har frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande ledare Gulsin Demir på gulsin.demir@telenor.se
. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökan via mejl. Sista ansökningsdag är 11:e september.
Placeringsort: Karlskrona
Bra att känna till
Enligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat i samtliga rekryteringar. Ersättning
SALARY Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "J127662". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Telenor Sverige AB
(org.nr 556421-0309) Jobbnummer
9492150