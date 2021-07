Creative digital Key Account Manager! - Talent & Partner AB - Säljarjobb i Stockholm

Talent & Partner AB / Säljarjobb / Stockholm2021-07-06Talent & Partner AB är ett rekryteringsföretag som representerar högintressanta arbetsplatser som attraherar högpresterande individer. Vi söker dig som vill inleda eller vidareutveckla din karriär med oss och våra kunder.Vi söker just nu kollega för vår kunds räkning.Företaget producerar engagerande innehåll/Branded Content åt våra annonsörer som främst distribueras inom vårt egna digitala nätverk. Vi skapar innehåll så som native-annonsering, bloggaktiveringar, webb-tv, kommersiella koncept etc. Vi söker nu en engagerad projektledare/Kam med säljansvar.Kundens primära målgrupp är unga vuxna, de som är uppvuxna med internet. Våra läsare konsumerar inte print, använder inte fax och tittar inte på gammel-TV. Målgruppen lever sina liv på nätet genom att kommunicera, konsumera media, handla kläder och allt annat som hör vardagen till. Därför är de övertygande om att digital kommunikation är den enda och därmed effektivaste metoden att nå denna målgrupp. Dina kvalifikationer och egenskaper:Tidigare erfarenhet som mediesäljare/projektledare är meriterande.För att du ska lyckas i rollen tror vi att du har:Eftergymnasial utbildning från universitet, högskola eller YH-utbildningEntreprenörsandadu kan presentera och sälja ditt koncept kreativtUtbildning och erfarenhet i all ära, det är dina personliga egenskaper som avgör. För att trivas hos oss och med din roll är du:Lösningsorienterad och ser möjligheter i alla utmaningarStrukturerad och organiseradOräddDu gillar att förhandla med personer i ledande positionerDriven och målinriktadSjälvständig och tycker om att arbeta under eget ansvar, samtidigt som du uppskattar att vara en del i ett teamHär driver du egna Branded Content kampanjer från idé till färdig produkt med budgetmål. Genom att styra och leda säljprocessen från prospektering och konceptförsäljning, till avslut och projektledning, hjälper du dina kunder att stärka deras varumärke digitalt, samt driver försäljning inom deras marknad.Du ansvarar för olika kampanjer som du har sålt in och sedan projektleder internt. Tillsammans med resterande team skapar du starka Branded Content kampanjer för våra annonsörer. I en del fall skapar du proaktiva förslag som tas ut på marknaden, i andra fall skapar du förslag utifrån annonsörens brief/behov.Du är kreativ, nyfiken, engagerad och digital.2021-07-06I denna rekrytering samarbetar vi med Talent&Partner.Du är välkommen med Din ansökan snarast då urval och intervjuer kommer att ske löpande.Dina ansökningshandlingar ska innehålla CV och ett personligt brev gärna foto.Skicka din ansökan idag via länken eller work@talentpartner.se Talent&Partner är ett branschnischat rekryteringsbolag mot i synnerhet mediebranschen.Se alla våra lediga roller inom medielandskapet på https://talentpartner.se/sok-jobb/ Sista dag att ansöka är 2021-07-20Talent & Partner ABBirger Jarlsgatan 8, 5tr11434 STOCKHOLM5848395