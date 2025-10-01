Coordination & Planning
Saab AB / Civilingenjörsjobb / Linköping Visa alla civilingenjörsjobb i Linköping
2025-10-01
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saab AB i Linköping
, Motala
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en driven Coordination & Planning till PU Partner Programs. I denna roll fungerar du som ett viktigt stöd för kontraktsansvariga och projektledare med fokus på att säkerställa att hela processen från kontrakt till leverans genomförs smidigt och effektivt. Du är med och supportar och möjliggör att alla projekt och prospekt är korrekt registrerade i Antura samt supporterar med riskhantering.
En central del av ditt arbete är att följa upp faktureringen för att säkerställa ett stabilt kassaflöde, samtidigt som du håller noggrann kontroll över pulsmätningar och bemanningsläge i nära samarbete med utvecklingsavdelningen (Resource Board).
Därtill ansvarar du för att följa upp aktioner och status från styrgrupper och Operations Board, så att alla involverade parter har full insyn utan att du själv behöver driva åtgärderna.
Du säkerställer också att interna kundorder håller hög kvalitet till produktion, samt ansvarar för att viktiga nyckeltal (KPIer). Långsiktiga produktionsprognoser på upp till fem år ingår också i ditt ansvarsområde, liksom chefsstöd och hantering av kontraktsregister.
Som en nyckelmedlem i ett team på cirka tio personer bidrar du till att skapa överblick och samordning som gör att PU Partner Programs kan leverera på högsta nivå.Publiceringsdatum2025-10-01Profil
Vi söker en erfaren planerare med universitetsutbildning och goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift. Erfarenhet av systemstöd som Antura eller liknande samt IFS, är meriterande och underlättar ditt dagliga arbete i rollen.
Du är en strukturerad och noggrann person som tar egna initiativ och har förmågan att driva ditt arbete framåt med starkt självledarskap. Som skicklig kommunikatör och relationsbyggare skapar du en tydlig helhetsbild av PU:ts mående och kan visualisera och förmedla denna på ett engagerande och övertygande sätt. Du fungerar som en termometer för verksamheten, med förmåga att mäta och följa upp dess status kontinuerligt.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_36646". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
(org.nr 556036-0793) Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9534587