COO
E-commerce Recruit Nordic AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2026-05-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E-commerce Recruit Nordic AB i Malmö
, Staffanstorp
, Lund
, Helsingborg
, Åstorp
eller i hela Sverige
Om Rawfoodshop Scandinavia
Rawfoodshop Scandinavia är en av Nordens ledande aktörer inom ekologiska råvaror, superfoods och hållbara livsmedel. Bolaget har byggt en stark position i Sverige och Norden och befinner sig nu i en expansiv fas med tydliga ambitioner att växa vidare internationellt.
Med egen produktion, ett brett sortiment och en modern e-handelsplattform kombinerar Rawfoodshop entreprenörsdriv med en värderingsstyrd affärsmodell där hållbarhet, kvalitet och transparens står i centrum.
Vi befinner oss i en fas där bolaget tar nästa steg i sin utveckling, från snabb tillväxt till skalbar och effektiv drift. Det innebär att vi nu stärker organisationen med en nyckelroll som ska säkerställa att vår operativa struktur kan bära fortsatt expansion i Norden och Europa.
Hos oss får du arbeta nära affären, systemen och människorna och vara med och bygga en organisation som klarar hög volym, internationell tillväxt och ökad komplexitet.
Om tjänstenSom COO får du ett helhetsansvar för Rawfoodshops operativa verksamhet. Du ansvarar för att bygga, strukturera och optimera hela det operativa maskinrummet, från produktion till leverans och kundupplevelse.
Du rapporterar direkt till VD och har en central roll i att säkerställa att bolaget kan växa effektivt, lönsamt och skalbart.
Du ansvarar för:
Produktion och produktionsflöden
Lager, logistik och distribution
Orderhantering och e-handelns operativa flöden
Kundservice och eftermarknad
Kvalitet och leveransprecision
Rollen handlar inte bara om att förvalta, utan om att bygga.
Du kommer att:
Skapa struktur i en verksamhet som vuxit snabbt
Optimera lagerlayout, plockflöden och interna varuflöden
Driva digitalisering och automation (ex. WMS, orderflöden, systemstöd)
Säkerställa att kapacitet möter efterfrågan
Eliminera flaskhalsar i hela kedjan - från produktion till leverans
Bygga processer som möjliggör internationell expansion
En viktig del av rollen är att utveckla e-handelns operativa kapacitet, där du säkerställer att:
Orderflöden är skalbara och effektiva
Systemstöd och processer är optimerade
Kundresan fungerar sömlöst även vid hög volym
Du arbetar nära inköp, men ansvarar inte för funktionen, däremot säkerställer du att lager, efterfrågan och operativa behov är synkroniserade.
Din profilDet här är en roll för dig som vill bygga, inte bara förvalta.
Vi söker dig som är en stark operativ ledare med förmåga att skapa struktur i en snabbväxande och komplex miljö. Du är lika bekväm i analys som i implementation och trivs i en roll där du driver förändring på riktigt.
Vi tror att du:
Har erfarenhet från e-handel, FMCG, produktion eller logistikintensiva verksamheter
Har arbetat i en senior operativ roll (COO, Head of Operations eller liknande)
Har byggt eller skalat operativa flöden i tillväxtbolag
Har stark förståelse för lager, logistik och varuflöden
Är van att arbeta datadrivet med KPI:er och kontinuerlig förbättring
Trivs med att arbeta hands-on och nära verksamheten
Har erfarenhet av att leda flera funktioner parallellt
Kommunicerar tydligt och kan skapa riktning i organisationen
Du är en person som:
Tar idéer och gör dem genomförbara
Skapar struktur där det idag saknas
Är handlingskraftig och prestigelös
Kan driva förändring även när organisationen inte är fullt redo
Har förmåga att balansera tempo med långsiktig hållbarhet
MeriterandeErfarenhet av att skala lager- och logistikflöden i högvolymmiljö
Erfarenhet av WMS, ERP eller andra operativa systemimplementationer
Erfarenhet av produktion kopplat till e-handel
Internationell erfarenhet eller expansionsarbete
Erfarenhet från livsmedel eller närliggande bransch
Rawfoodshop erbjuder
Du kliver in i en nyckelroll i ett bolag med högt tempo, stark tillväxt och tydliga ambitioner.
Här får du:
Stort mandat att påverka och bygga den operativa strukturen
Arbeta nära VD och ledning
Möjlighet att driva verklig förändring
Vara med på en internationell tillväxtresa
Arbeta i en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar
Det här är en roll för dig som vill sätta avtryck och bygga något som håller över tid.
Placering & AnsökningsprocessTjänsten är en heltidstjänst med initial placering i Svängsta, med delar av organisationen i Malmö.
Start enligt överenskommelse, gärna under hösten.
Urval sker löpande.
Rekryteringsprocessen hanteras av E-commerce Recruit, och om du har några frågor om rollen är du välkommen att kontakta Nis Kehler på nis@ecommercerecruit.se
Vi utvärderar ansökningar löpande, så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan tidigt för att bli en del av vår urvalsprocess. Vi ser fram emot att få veta mer om vad du kan bidra med! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E-commerce Recruit Nordic AB
(org.nr 559227-3287)
Östergatan 26 (visa karta
)
211 22 MALMÖ Arbetsplats
Rawfoodshop Scandinavia AB Jobbnummer
9888139